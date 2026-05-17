Nürburgring 24 Hours results: Disaster strikes Verstappen with 3 hours remaining

Mat Coch
Add as a preferred source on Google
Max Verstappen walks away from his Mercedes-AMG GT3 in pit lane.

Late drama has hit the Max Verstappen Mercedes-AMG GT3 at the Nürburgring 24 Hours.

Full results from the Nürburgring 24 Hours with three hours remaining in the epic Nordschleife endurance race.

Late drama befell the Team Verstappen Mercedes-AMG GT3 which had led much of the race in a dramatic late twist.

Nürburgring 24 Hours results, 21 Hours

Pos Entry Gap
1 #80 Winward Racing – Mercedes-AMG GT3
Engel Maro, Stolz Luca, Schiller Fabian, Martin Maxime		 LAP 135
2 #34 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Krognes Christian, Drudi Mattia, Thiim Nicki, Fernadez Laser Felipe		 LAP 134
3 #99 ROWE RACING – BMW M4 GT3 EVO
Harper Daniel, Hesse Max, Van der Linde Sheldon, Vanthoor Dries		 3.1
4 #84 Red Bull Team ABT – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Engstler Luca, Bortolotti Mirko, Niederhauser Patric		 1:14.572
5 #81 BMW M Motorsport – BMW M3 Touring 24h
Klingmann Jens, de Wilde Ugo, de Phillippi Connor, Verhagen Neil		 2:56.581
6 #24 Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Heinrich Laurin, Vanthoor Laurens, Feller Ricardo		 5:48.238
7 #54 Dinamic GT SRL – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Buus Bastian, Christensen Michael Klitgaard, Sturm Joel, Hartog Loek		 7:06.952
8 #67 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Olsen Dennis, Mies Christopher, Vervisch Frederic, Stippler Frank		 LAP 133
9 #77 Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 EVO
Wittmann Marco, Eng Philpp, Weerts Charles, Frijns Robin		 3:42.533
10 #48 48 LOSCH MOTORSPORT by Black Falcon – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Arrow Daan, Assenheimer Patrick, Muller Tobias, Pereira Dylan		 4:08.459
11 #3 Winward Racing – Mercedes-AMG GT3
Verstappen Max, Auer Lucas, Gounon Jules, Juncadella Daniel
12 #69 Doerr Motorsport GmbH – McLaren 720S-GT3
Glock Timo, Scheider Timo, Dorr Ben, Kirchhofer Marvin		 LAP 132
13 #18 Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Tilley Kyle, Hill Jake, Patrick Kolb, Hofer Max		 16.79
14 #55 Dinamic GT SRL – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Beretta Michele, Ghiretti Alessandro, Sturm Joel, Hartog Loek		 22.891
15 #123 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Rump Martin, Bunnagel Ben, Brundle Alexander		 2:29.538
16 #30 Hankook Competition – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Kim Jongkyum, Bruins Roelof, Cho Steven, Seefried Marco		 LAP 130
17 #4 Goroyan RT by Car Collection – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Goroyan Artur, Kivtka Oleg, Berthon Nathanael, Fontana Alex		 6:02.062
18 #86 High Class Racing – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Li Kerong, Fjordbach Anders, Ye Hongli, Harry King		 LAP 129
19 #130 Red Bull Team ABT – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Mapelli Marco, Catsburg Nicky, Yelloly Nicholas		 LAP 128
20 #900 BLACK FALCON Team ZIMMERMANN – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Hardt Alexander, Hites Michelson Benjamin, Koslowski Benjamin, Meijer Paul		 41:50.290
21 #32 Toyo Tires with Ring Racing – Mercedes-AMG GT3
Nakayama Yuichi, Gulden Andreas, Sandtler Tim		 47:20.583
22 #902 Team LIQUI MOLY by BLACK FALCON – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Harrison Ryan, Nagelsdiek Noah, Rennhofer Raphael, Wassertheurer Leon		 47:49.223
23 #777 RPM Racing – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Krohn Tracy, Jonsson Nic, Hamprecht Philip, Huisman Patrick		 LAP 126
24 #5 BLACK FALCON Team EAE – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Kaya Mustafa Mehmet, Kiefer Thomas, Piana Gabriele, Stursberg Mike		 1:22.737
25 #904 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Zsigo Antal, Benko Adam, Walter Csaba, Kranz Moritz		 45.651
26 #61 HWA AG – HWA EVO,R
Adelson Adam, Arnold Lance David, Green Jamie, Van der Zande Renger		 LAP 125
27 #71 JUTA Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
Blank Otto, Kaffer Pierre, Grossmann Bjorn, Jons Christer		 LAP 123
28 #8 JUTA Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
Veremenko Alexey, SELV, Erhart Elia
29 #918 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Scheerbarth Tim, Salewsky Nick, Rebhan Michael, Gatting Michelle
30 #962 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Oberheim Moritz, Miemois Philip, Stegmann Lorenz, Wiedmann Niclas		 5:51.864
31 #145 Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Cate Peter, Bednarski Joshua, Schutze Tom, Bleekemolen Jeroen		 5:53.017
32 #925 Huber Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Miller Jon, Lander Jaden, Allen Christopher, Wehrmann Hans		 7:13.086
33 #888 Hofor Racing by Bonk Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Partl Max, Schrey Michael, Wiskirchen Philip, Wolter Thorsten		 7:28.524
34 #971 Speedworxx Automotive – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Linden Franz, Sandberg Oskar, Fielenbach Alexander, Braun Erik		 LAP 122
35 #176 PROsport racing – Mercedes-AMG GT4
de Oliveira Guilherme, Himmels Yannik, IbaÃ±ez LLuc, Viebahn Jorg		 4:54.047
36 #90 Teichmann Racing – Toyota GR Supra GT4 EVO2
Schwarze Hugo, Cartelle Lucas, Sagrera Javier, Pierre Edgar		 5:25.250
37 #91 Reiter Engineering – Porsche 911 GT3 Cup (991)
Ertl Lukas, Ertl Maximilian, Ertl Stefan, Benndorf Matthias		 LAP 121
38 #961 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Rauer Marius, Makes Michal, Zhang Zhen Dong, Lu Chao		 LAP 120
39 #88 SUBARU TECNICA INTERNATIONAL – Subaru WRX
Van Dam Carlo, Sasaki Kota, Iguchi Takuto, Kubo Rintaro		 LAP 119
40 #982 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Krombach Christoph, Kunz Oliver, Duffner Axel, Weber Leo-Livius Arne		 LAP 118
41 #999 Muhlner Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Polzler Maxwell, Rink Christopher, Riemer Kai, Beckwermert Matthias		 1:12.353
42 #939 BLACK FALCON Team Zimmermann – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Kroker Alexander, Ruf Anton, Sartingen Axel, Schwenk Nils		 LAP 117
43 #949 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Wenisch Aaron, Graberg Tommy, Gupta Akshay, Simon Bjorn		 2.094
44 #919 CLICKVERSICHERUNG,de – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Chrzanowski Robin, Jodexnis Kersten, Jodexnis Richard-Sven, Scharmach Peter		 7:17.391
45 #171 BSL Racing Team – Porsche 718 Cayman GT4 RS CS
Walker Alexander, Ullstrom Eric, Hagnauer Philipp, Klasen Arno		 7:29.719
46 #170 Toyo Tires with Ring Racing – Toyota GR Supra GT4 EVO2
Alesi Giuliano, Kotaka Kazuto, Koyama Miki, Okumoto Shunji		 8:44.259
47 #945 Renazzo Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Nolken Markus, Nolken Daniel, Meixner Alexander, Okumura Kouichi		 LAP 116
48 #13 Cargraphic by Kurt Ecke Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Albrecht Bernd, Ecke Kurt, Sczepansky Andreas, Jager Mike		 LAP 115
49 #26 PROsport racing – Mercedes-AMG GT3
Christodoulou Adam, Lulham Christopher, Grenier Mikael, Bockmann Marek
50 #320 Four Motors GmbH – Porsche 911 GT3 Cup (992,1)
Smudo, Bollerslev Henrik, van Ramshorst Marco, Lopez Cesaratto Nazareno		 LAP 114
51 #164 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 RS CS
Brodmerkel Stephan, Still Hendrik, Vohringer Jurgen, Scholl Constantin		 5:16.453
52 #878 SRS Team Sorg Rennsport – BMW M2 Racing (G87)*
Hill Maximilian, Peeters Tim, Schlichenmeier Max, Donkel Darian		 7:37.244
53 #977 BSL Racing Team – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Zimmermann Marcel, Arn Marc, Frommenwiler Philipp, Ruhrmann Christoph		 LAP 113
54 #420 Four Motors GmbH – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Schoni Marc, Sprungmann Oliver, Cramer Henning, Kiefer Georg		 3:58.255
55 #500 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW 330i*
Stahlschmidt Philipp, Leisen Philipp, Zils Daniel, Sub7BTG		 LAP 112
56 #909 KKramer Racing UG & Co KG – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Sander Peter, Kramer Karsten, Leo Messenger, Comazzi Michelangelo		 6:47.121
57 #650 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Markert Sven, Albers Benjamin, Baztarrica Santiago, Fubrich Yannick		 6:52.865
58 #665 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – BMW M240i Racing Cup*
Ullrich Jan, Steffens Ulf, Von der Sanden John, Reinhard Jannik		 9:44.562
59 #669 Keeevin Motorsport – BMW M240i Racing Cup*
Petrolo Riccardo, Kurz Maximilian, Babacan Zeynel		 LAP 111
60 #959 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Grutter Patrik, Grosse Fabio, Eichenberg Heiko, Haughton Harley		 2:22.589
61 #448 – Porsche Cayman S*
Weber Christian, Knotschke Christian, Muller Alexander, Krey Dr, Torsten		 3:38.889
62 #979 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Maximilian, Surzyshyn Damon, Brown Seth, Coen Christian		 4:06.818
63 #317 – Audi TTs
Haugg Wolfgang, Waschkau Roland, Jung Thorsten, Vleugels Dirk		 5:13.553
64 #652 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Opran Aldrin, Boutonnet Gregoire, Laparra Laurent, Kravets Oleg		 LAP 110
65 #474 – VW Golf GTI*
Hrubesch Boris, Hebig Fritz, Tillmann Fabian, Wolpertinger Michael		 5:25.564
66 #95 Sante Royale Racing Team – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Kiefer Stefan, Kiefer Marius, Kiefer David, Rettenbacher Luca		 5:35.963
67 #524 SRS Team Sorg Rennsport – Toyota Supra*
Ooms Piet-Jan, Seki Yutaka, Baar Mathias, Eisberg Maximilian		 6:14.585
68 #966 asBest Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Stieler Jan-Niklas, Oehme Moritz, Oehme Leonard, Vingilis Kasparas
69 #519 RAVENOL Japan – Toyota Supra*
Tack Malte, Ross Manfred, Ross Matthias		 LAP 109
70 #444 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche Cayman CM12*
Korn Ulrich, Korn Tobias, Korn Daniel, Levlev Serghei		 1:38.971
71 #471 – Cupra Leon KL*
Eichhorn Michael, Roma Tony, Winterwerber Andreas		 1:43.392
72 #415 – Porsche 911 Carrera*
Koppen Alexander, Rings Sebastian, Arend Bastian, Arnold Maximilian		 3:12.151
73 #520 Toyo Tires with Ring Racing – Toyota Supra*
Miyazono Takuma, Kawabata Masato, Matsuyama Hokuto, Horino Jin		 7:13.444
74 #992 Manthey – Porsche 911 GT3 CUP MR
Griesemann Bjorn, Griesemann Georg, Adorf Dirk, Holzer Marco		 LAP 108
75 #670 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – BMW M240i Racing Cup*
Paviot Adrien, Belgy Valentin, Brautigam Michael, Garbe Dennis		 38.845
76 #651 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Wambach Kevin, Silva Nico, Huang Johnny, Shao Ke		 3:52.999
77 #658 – BMW M240i Racing Cup*
Sari Hakan, Sari Recep, Dhauw Jarno		 LAP 107
78 #89 – VW GOLF 7 GTI TCR DSG
Knappmeier Marco, Knappmeier Maik, Groneck Dirk		 2:55.572
79 #830 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N TCR
Basseng Marc, Lauck Manuel, Bastian Nico, Azcona Mikel
80 #19 Max Kruse Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
van Roon Jan Jaap, Coronel Tom, Kohlhaas Christian, Huisman Duncan		 LAP 106
81 #100 – BMW 325i*
Fischer Markus, Frisse Oliver, Gruber Christopher, Hausmeier Henning		 7:34.387
82 #321 – VW GOLF 7 GTI TCR DSG
Mache Finn, Brink Danny, Rosenbach Moritz, Primke Joris		 LAP 105
83 #418 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche Cayman S*
Lamadrid Xavier, Mendieta Blanco Cesar Mauricio, Ramirez Luis, Junger Tabea		 5:18.711
84 #454 RSG SH e,V, – Porsche Cayman CM12*
Schambony John Lee, Heimbach Jan Hendrik, Hansen Andreas, Baumann Peter		 7:41.241
85 #62 HWA AG – HWA EVO,R
Adelson Adam, Asch Sebastian, Ludwig Luca, Winkelhock Markus		 LAP 104
86 #821 – Audi RS3 LMS DSG*
Heidler Mats, Steiger Rene, Epp Stephan, Weber Alexander		 1:09.487
87 #11 Schnitzelalm Racing GmbH – Mercedes-AMG GT3
Heyer Kenneth, Fittje Jannes, Hartling Jay Mo, Ellis Philip
88 #472 – Cupra Leon KL*
Futing Lars, Etzkorn Marc, Thanalapanan Thanathip, Muller Marcel		 LAP 103
89 #440 – Porsche Cayman CM12*
Bohmisch Mirco, Ebener Florian, Muller Andreas, Quante Florian		 3:30.453
90 #177 AV Racing by Black Falcon – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Harrison Malcolm, Nicolae Sergiu, Smith Mark, Vasilescu Alexandru		 8:51.468
91 #653 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Farquini, Pitch Ben, Soyez Axel, Bugane Edoardo		 LAP 102
92 #577 asBest Racing – Cupra Leon Competicion TCR
Obermann Lutz, Leissing Dennis, Rosam Max, Trompeter Mark		 LAP 101
93 #514 SRS Team Sorg Rennsport – BMW 330i*
Vicenzi Ugo, Carobbio Alberto, Kroner Heinz Jurgen, De Groot Calvin		 2:03.230
94 #455 – Porsche Cayman CM12*
Baumann Peter, Trinius Matthias, Held Thorsten, Schambony John Lee		 2:51.483
95 #870 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M2 Racing (G87)*
Konishi Ryusho, Zou Yunfeng, Kreutzpointner Alesia, Kreutzpointner Jacqueline		 LAP 100
96 #10 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24h
Wasel Matthias, Lenz Christoph, Kruse Max, Dralle Jens		 LAP 99
97 #969 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Strube Kurt, Stewart Guy, Wagner Bernhard, Jacobs Joshua		 1:11.019
98 #50 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24h
Leuchter Benjamin, Kristoffersson Johan, Hammel Heiko, Otto Nicholas		 3:25.075
99 #445 rent2Drive-MEHRTEC-racing – Porsche Cayman CM12*
Arbinger Georg, Le Bihan Joel, Ade Philip, Welker Jan Karsten		 6:32.707
100 #505 Keeevin Motorsport – BMW 330i*
Van Vooren Serge, Sowada Daniel, Silecki Nikodem, Aretz Matthias		 LAP 98
101 #101 – BMW 325i (e90)*
Schwolow Tim, Renken Nils, Schmitz Marco, Lawniczek Sebastian		 6:08.256
102 #800 asBest Racing – VW GOLF 7 GTI TCR DSG
Dormagen Manuel, Oepen Sven, Ardelt Thomas, Muller Tim Lukas		 8:53.172
103 #82 – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Marco Vitonelli, Schroder Michael, Pydys Jacek, Brandl Sebastian		 LAP 97
104 #967 Breakell Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Rich Martin, Sekkat Karim, Mann Pippa, Hislop Josh		 59:58.054
105 #667 Breakell Racing – BMW M240i Racing Cup*
Simon Andreas, Mulready Aidan, Breakell James, Fontes Alvaro
106 #898 Walkenhorst Motorsport – BMW M2 Racing (G87)*
Ehrl Bennet, Ottis Tazio, Dacher Maxim Felix, Kinoshita Takayuki		 01:00:43
107 #480 Dupre Motorsport – Audi S3-Lim*
Dupre Christoph, Nett Jurgen, Nett Joachim		 LAP 96
108 #152 – BMW 325CI*
Oepen Ingo, Koger Christian, Launhardt Henrik		 LAP 95
109 #396 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche Cayman S*
Fassbender Klaus, Bullesbach Christian, Schettler Andreas, Arimon Carlos
110 #477 asBest Racing – VW Scirocco R TSI*
Beck Bastian, Lachmayer Michael, Mennecke Thomas, Korte Sascha		 LAP 94
111 #776 – Audi RS3 LMS SEQ
Vallers Ivars, Gabbiani Gian Maria, Ahlin-Kottulinsky Mikaela, Eis Philipp		 4:28.332
112 #380 – Opel Corsa GS Line 130*
Strycek Volker, Schaffer Christian, Morhin Bjorn, Soumagne Jan		 LAP 93
113 #37 PROsport racing – Aston Martin Vantage AMR GT3
Dumarey Guido, Wahl Tobias, Lonnroth Markus, Konnerth Christian		 LAP 92
114 #40 W,I,S Racing Team powered by Koopman Racing – BMW E89 Z4 (EVO 2013)
Posavac Peter, Funke Michael, Strycek Volker, Carmona Chavez Juan Carlos		 LAP 91
115 #63 HWA AG – HWA EVO,R
Gebhardt Christian, Holstad Evald, Ludwig Peter, Spengler Bruno		 LAP 90
116 #180 AV Racing by Black Falcon – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Holt Judson, Ogburn Dave, Stripling Denny, Turner Charles		 LAP 87
117 #941 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Rziczny Adrian, van der Snel Mark, van der Snel Max, Erlbacher Jacob		 LAP 86
118 #300 – Dacia Logan
Kriese Oliver, Geilfus Christian, Neumann Robert, Becker Alexander		 LAP 85
119 #108 asBest Racing – BMW 325i (e90)*
Schneider Alex, Grilli Marco, Ganser Sarah, Bather Richard		 LAP 83
120 #978 KKramer Racing UG & Co KG – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Baunack Olaf, Lamsouguer Marco, Handrick Mario, Monch Michael		 LAP 82
121 #302 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N1 RP
Lauck Manuel, Kim Youngchan, Wallenwein Mark, Azcona Mikel		 LAP 79
122 #169 Doerr Motorsport GmbH – Aston Martin Vantage AMR GT4
Sander Peter, Hahn Heiko, Waschkau Roland, Charlaix Philippe		 LAP 78
123 #303 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N1 RP
Kim Gyumin, Wallenwein Mark, Shin Woojin, Sepulveda Irizarry Carlos Jose
124 #908 Hofor Racing – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Kroll Michael, Kratz Torsten, Prinz Alexander, Muhlenz Thomas
125 #59 Doerr Motorsport GmbH – McLaren Artura Trophy Evo
Schadler Sven, Weishar Frank, Naumann Guido, Dorr Phil		 LAP 76
126 #36 – BMW E89 Z4 (EVO 2013)
Reeh Julian, Lachenmayer Valentin, Walkenhorst Henry, Scherer Christian		 LAP 75
127 #632 BLACK FALCON Team FANATEC – Porsche 911 GT3 Cup (992,1)
Broadbent Jimmy, Brown Steve, Charoudin Misha, Metzger Manuel		 LAP 70
128 #7 Franz Konrad – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Stalidzane Patricija, Paul Maximilian, Engelhart Christian, Lefterov Pavel		 LAP 69
129 #109 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing – Toyota GR Yaris
Morizo, Toyoda Daisuke, Ishiura Hiroaki, Oshima Kazuya
130 #503 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – Toyota Supra*
Pirrone Fabian, Ehrhardt Thomas, Ehrhardt Niklas, Ponkratz Julia		 LAP 68
131 #952 Smyrlis Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Kraus Christian, Saltvedt Peder, Koch Alex, Lindloff Henry		 LAP 65
132 #17 Dunlop Motorsport – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Andlauer Julien, Boccolacci Dorian, Menzel Nico, Picariello Alessio		 LAP 62
133 #65 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Haupt Hubert, Kolb Vincent, Schumacher David, Caresani Colin		 LAP 60
134 #39 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Walkenhorst Henry, Buchardt Anders, Hantke Nico, Jansen Mex		 LAP 59
135 #112 – BMW 325i (e90)*
Becker Eugen, Spolgen Jonas, Zimmermann Flurin, Kupper Bernd
136 #187 FK Performance Motorsport – BMW M4 GT4 (G82)
Link Luca, Wustenhagen Nick, Fourie Leyton, Wiskirchen Moritz		 LAP 56
137 #44 Falken Motorsports – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Bachler Klaus, Heinemann Tim, Muller Sven, Schuring Morris		 LAP 53
138 #569 – BMW 328i*
Van’t veer Lars, Baller Benny, de Bruijn Max, Gaukler Stefan
139 #1 ROWE RACING – BMW M4 GT3 EVO
Farfus Augusto, Marciello Raffaele, Pepper Jordan, van der Linde Kelvin		 LAP 49
140 #175 PROsport racing – Mercedes-AMG GT4
Derenne Jacques, Kautz Carsten, Bard Gustav, Vazquez Marcos Adolfo		 LAP 46
141 #66 Reiter Engineering – KTM X-Bow GTX
Born Miklas, Hoffmeister Arne, Marchewicz Marcel, Horr Laurents		 LAP 42
142 #76 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24h
Hochwind Timo, Otto Nicholas, Vettel Fabian, Mogotsi Jonathan		 LAP 41
143 #808 asBest Racing – Cupra TCR DSG
Umemoto Junichi, Geon Son, Gieras Rafal, Hsieh Samuel		 LAP 38
144 #33 KKramer Racing UG & Co KG – Audi R8 LMS GT3 evo II
Vazquez-Garcia Tobias, Leib Fidel, Di Martino Michele, Bruck Christopher		 LAP 35
145 #501 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW 330i*
Merkt Christoph, Kobus Marvin, Vortkamp Hermann, Huber Jurgen		 LAP 34
146 #786 Renazzo Motorsport – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Nana Sak, Breuer Christoph, Dieter Schmidtmann, Mutsch Thomas		 LAP 26
147 #677 asBest Racing – BMW M240i Racing Cup*
Grilli Marco, Alpiger Thomas, Neuhauser Michael, Tauber Sebastian		 LAP 25
148 #911 Manthey Racing GmbH – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Estre Kevin, Guven Ayhancan, Preining Thomas, Campbell Matt		 LAP 24
149 #64 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Maini Arjun, Scherer Fabio, Schumacher David, Stippler Frank		 1:16.175
150 #277 – BMW 318ti (E36)*
Muller Marc David, Seibel Henrik, Geisler Leo, Harris Michael		 LAP 16
151 #16 Scherer Sport PHX – Audi R8 LMS GT3 evo II
Haase Christopher, Sims Alexander, Green Ben
152 #47 KCMG – Mercedes-AMG GT3
Fukuzumi Nirei, Gamou Naoya, Krohn Jesse, Pittard David		 LAP 15
153 #189 Hofor Racing by Bonk Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Kroll Matin, Bonk Michael, Weidinger Jorg, Mijatovic Ranko		 23:04.326
154 #45 REALIZE KONDO RACING with Rinaldi – Ferrari 296 GT3 Evo26
Perel David, Marschall Dennis, Vermeulen Thierry, Neubauer Thomas		 LAP 14
155 #75 Max Kruse Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
Fugel Dominik, Fugel Marcel, Leuchter Benjamin, Coronel Tom		 LAP 11
156 #195 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Gott Moran, Farran Hagay, Hoenjet Filip		 LAP 10
157 #110 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing – Toyota GR Yaris
Morizo, Toyoda Daisuke, Sasaki Masahiro, Oshima Kazuya		 LAP 7
158 #410 rent2Drive-MEHRTEC-racing – Porsche Cayman GTS*
Croci Stefano, Larbi Jerome, Ackermann David, Mezaks Matiss		 LAP 6
159 #35 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Fernandez Laser Felipe, Villagomez Mateo, Fetzer Dennis, Aust Stefan		 LAP 3

 

Max Verstappen Nurburgring 24 Hours

Related Articles