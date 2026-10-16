GT World Challenge grid: The final order as Max Verstappen tackles Portimao

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Max Verstappen prepares in the Team Verstappen garage for the GT World Challenge Europe at Portimao.

The grid is set as Max Verstappen prepares for the GT World Challenge Europe finale. Image: GT World Challenge

Max Verstappen will start mid-pack in a 61-car field after a difficult qualifying session for the final round of the GT World Challenge Europe in Partimao.

The Mercedes-AMG GT3 he is sharing with with Ben Barnicoat and Chris Lulham will start just 15th after recording a combined time of 1:42.624s, while former F1 racer Nikita Mazepin will line up just 39th.

Full grid as Max Verstappen takes on GT World Challenge Europe at Portimao

Saturday’s three-hour race is set to being at 17:00 local time, and see the field race into darkness as the sunsets over the Portimao circuit.

A live stream of the race will be available on PlanetF1.com, with Verstappen set to drive an hour of the race.

Here’s the provisional starting grid for the three-hour enduro.

Pos Num Drivers Car Avg Time
1 2 Morris Schuring, Dorian Boccolacci, Alessio Picariello Porsche 911 GT3 R EVO 1:42.071
2 17 Ralf Aron, Maximilian Götz, Fabian Schiller Mercedes-AMG GT3 EVO 1:42.179
3 80 Ricardo Feller, Thomas Preining, Bastian Buus Porsche 911 GT3 R EVO 1:42.250
4 64 Arjun Maini, Fabio Scherer, Thomas Drouet Ford Mustang GT3 EVO 1:42.252
5 50 Albert Costa, Arthur Leclerc, Lilou Wadoux Ferrari 296 GT3 EVO 1:42.279
6 48 Lucas Auer, Luca Stolz, Maro Engel Mercedes-AMG GT3 EVO 1:42.283
7 59 Joseph Loake, Dean Macdonald, Jack Hawksworth McLaren 720S GT3 EVO 1:42.302
8 71 Frederik Schandorff, Malte Ebdrup, Simon Birch Ferrari 296 GT3 EVO 1:42.335
9 7 Mattia Drudi, Ross Gunn, Nicki Thiim Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:42.352
10 51 Tommaso Mosca, Lorenzo Ferrari, Nicola Lacorte Ferrari 296 GT3 EVO 1:42.479
11 58 Thomas Fleming, Louis Prette, Benjamin Goethe McLaren 720S GT3 EVO 1:42.524
12 10 Gilles Magnus, Robin Knutsson, Alessandro Ghiretti Porsche 911 GT3 R EVO 1:42.535
13 65 Maxime Oosten, Nicolas Baert, Eduardo Coseteng Ford Mustang GT3 EVO 1:42.589
14 32 Kelvin van der Linde, Jordan Pepper, Charles Weerts BMW M4 GT3 EVO 1:42.620
15 3 Ben Barnicoat, Chris Lulham, Max Verstappen Mercedes-AMG GT3 EVO 1:42.624
16 30 Amaury Cordeel, Matisse Lismont, Ignacio Montenegro BMW M4 GT3 EVO 1:42.647
17 99 Dylan Pereira, Andrea Frassineti, Alex Aka Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:42.662
18 96 Patric Niederhauser, Marco Mapelli, Luca Engstler Lamborghini Temerario GT3 1:42.797
19 998 Ugo De Wilde, Tim Tramnitz, Jens Klingmann BMW M4 GT3 EVO 1:42.815
20 63 Franck Perera, Maximilian Paul, Mirko Bortolotti Lamborghini Temerario GT3 1:42.900
21 66 Sebastian Øgaard, Rocco Mazzola, Ariel Levi Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:42.914
22 6 Anthony Bartone, Aurelien Panis, Cesar Gazeau Mercedes-AMG GT3 EVO 1:42.965
23 991 James Kellett, Darren Leung, Robert De Haan BMW M4 GT3 EVO 1:42.976
24 34 Christian Krognes, Jamie Day, Henrique Chaves Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:42.989
25 84 Christopher Haase, Simon Reicher, Markus Winkelhock Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:42.994
26 23 Horatio Fitz-Simon, Maxwell Lynn, Ben Dörr McLaren 720S GT3 EVO 1:43.008
27 87 Gabriele Piana, Rinat Salikhov, Marvin Dienst Mercedes-AMG GT3 EVO 1:43.027
28 74 Dustin Blattner, Lorenzo Patrese, Dennis Marschall Ferrari 296 GT3 EVO 1:43.028
29 25 Ezequiel Perez Companc, Etienne Cheli, Ivan Klymenko Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:43.060
30 60 Casper Stevenson, Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen Ferrari 296 GT3 EVO 1:43.103
31 9 Max Hofer, Mikkel Pedersen, Aliaksandr Malykhin Porsche 911 GT3 R EVO 1:43.105
32 42 Javier Sagrera, Ahmad Al Harthy, Calan Williams BMW M4 GT3 EVO 1:43.128
33 555 Jean-Baptiste Simmenauer, James Higgins, Loris Cabirou McLaren 720S GT3 EVO 1:43.135
34 4 Freddie Tomlinson, Harry George, Adam Smalley McLaren 720S GT3 EVO 1:43.149
35 98 Philipp Eng, Marco Wittmann, Jake Dennis BMW M4 GT3 EVO 1:43.175
36 45 Axcil Jefferies, Dylan Medler, David Perel Ferrari 296 GT3 EVO 1:43.176
37 269 Max Moritz, Raphael Rennhofer, Klaus Bachler Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:43.180
38 111 Jim Pla, Simon Gachet, James Kell McLaren 720S GT3 EVO 1:43.195
39 20 Philip Ellis, Nikita Mazepin, Dominik Baumann Mercedes-AMG GT3 EVO 1:43.214
40 12 Gabriel Rindone, Tom Kalender, Mikael Grenier Mercedes-AMG GT3 EVO 1:43.272
41 91 Ralf Bohn, Robert Renauer, Huub van Eijndhoven Porsche 911 GT3 R EVO 1:43.280
42 52 Jef Machiels, Gilles Stadsbader, Matias Zagazeta Ferrari 296 GT3 EVO 1:43.292
43 21 Kobe Pauwels, Oliver Söderström, Sebastien Baud Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:43.304
44 19 Aaron Walker, Marcos Siebert, Christian Mansell Mercedes-AMG GT3 EVO 1:43.311
45 93 Lucas Wolf, Eddie Cheever, Christopher Froggatt Porsche 911 GT3 R EVO 1:43.324
46 992 Daryl De Leon, Christian Hahn, Josh Rowledge BMW M4 GT3 EVO 1:43.365
47 24 Mikkel Mac, Kasper H. Jensen, Dennis Lind Chevrolet Corvette Z06 GT3 R 1:43.436
48 44 Tommy Pintos, Joshua Rattican, Jayden Kelly McLaren 720S GT3 EVO 1:43.444
49 35 Lucas Legeret, Mark Kastelic, Mateo Villagomez Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:43.497
50 88 Daniele Di Amato, Carrie Schreiner, Aleksei Nesov Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:43.565
51 89 Bashar Mardini, Patrick Kolb, Alex Fontana Porsche 911 GT3 R EVO 1:43.656
52 77 Jop Rappange, Nigel Schoonderwoerd, Yelmer Buurman BMW M4 GT3 EVO 1:43.696
53 5 Dante Rappange, Guilherme Oliveira, Mikey Porter McLaren 720S GT3 EVO 1:43.726
54 54 Tanart Sathienthirakul, Francesco Simonazzi, Angus Whiteside Porsche 911 GT3 R EVO 1:43.807
55 11 Marcelo Tomasoni, Aaron Muss, Valentin Hasse-Clot Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:44.075
56 8 Reinhold Krahn, Pietro Armanni, Joel Sturm Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:44.294
57 41 Sebá Malucelli, Alan Hellmeister, Marcos Gomes Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:44.689
58 914 Richard Wolf, Max Mutschlechner, Leo Pichler Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:44.963
59 999 Patrick Charlaix, Jordan Boisson, Marvin Klein Mercedes-AMG GT3 EVO 1:45.792
60 46 Max Hesse, Valentino Rossi, Neil Verhagen BMW M4 GT3 EVO 1:42.621
61 222 Kiern Jewiss, Charles Dawson, Reece Barr Mercedes-AMG GT3 EVO 1:42.694

Read next: Max Verstappen at Le Mans? F1 calendar reveals growing GT potential

Max Verstappen

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