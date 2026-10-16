GT World Challenge grid: The final order as Max Verstappen tackles Portimao
Max Verstappen will start mid-pack in a 61-car field after a difficult qualifying session for the final round of the GT World Challenge Europe in Partimao.
The Mercedes-AMG GT3 he is sharing with with Ben Barnicoat and Chris Lulham will start just 15th after recording a combined time of 1:42.624s, while former F1 racer Nikita Mazepin will line up just 39th.
Full grid as Max Verstappen takes on GT World Challenge Europe at Portimao
Saturday’s three-hour race is set to being at 17:00 local time, and see the field race into darkness as the sunsets over the Portimao circuit.
A live stream of the race will be available on PlanetF1.com, with Verstappen set to drive an hour of the race.
Here’s the provisional starting grid for the three-hour enduro.
|Pos
|Num
|Drivers
|Car
|Avg Time
|1
|2
|Morris Schuring, Dorian Boccolacci, Alessio Picariello
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:42.071
|2
|17
|Ralf Aron, Maximilian Götz, Fabian Schiller
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:42.179
|3
|80
|Ricardo Feller, Thomas Preining, Bastian Buus
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:42.250
|4
|64
|Arjun Maini, Fabio Scherer, Thomas Drouet
|Ford Mustang GT3 EVO
|1:42.252
|5
|50
|Albert Costa, Arthur Leclerc, Lilou Wadoux
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1:42.279
|6
|48
|Lucas Auer, Luca Stolz, Maro Engel
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:42.283
|7
|59
|Joseph Loake, Dean Macdonald, Jack Hawksworth
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:42.302
|8
|71
|Frederik Schandorff, Malte Ebdrup, Simon Birch
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1:42.335
|9
|7
|Mattia Drudi, Ross Gunn, Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1:42.352
|10
|51
|Tommaso Mosca, Lorenzo Ferrari, Nicola Lacorte
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1:42.479
|11
|58
|Thomas Fleming, Louis Prette, Benjamin Goethe
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:42.524
|12
|10
|Gilles Magnus, Robin Knutsson, Alessandro Ghiretti
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:42.535
|13
|65
|Maxime Oosten, Nicolas Baert, Eduardo Coseteng
|Ford Mustang GT3 EVO
|1:42.589
|14
|32
|Kelvin van der Linde, Jordan Pepper, Charles Weerts
|BMW M4 GT3 EVO
|1:42.620
|15
|3
|Ben Barnicoat, Chris Lulham, Max Verstappen
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:42.624
|16
|30
|Amaury Cordeel, Matisse Lismont, Ignacio Montenegro
|BMW M4 GT3 EVO
|1:42.647
|17
|99
|Dylan Pereira, Andrea Frassineti, Alex Aka
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|1:42.662
|18
|96
|Patric Niederhauser, Marco Mapelli, Luca Engstler
|Lamborghini Temerario GT3
|1:42.797
|19
|998
|Ugo De Wilde, Tim Tramnitz, Jens Klingmann
|BMW M4 GT3 EVO
|1:42.815
|20
|63
|Franck Perera, Maximilian Paul, Mirko Bortolotti
|Lamborghini Temerario GT3
|1:42.900
|21
|66
|Sebastian Øgaard, Rocco Mazzola, Ariel Levi
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|1:42.914
|22
|6
|Anthony Bartone, Aurelien Panis, Cesar Gazeau
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:42.965
|23
|991
|James Kellett, Darren Leung, Robert De Haan
|BMW M4 GT3 EVO
|1:42.976
|24
|34
|Christian Krognes, Jamie Day, Henrique Chaves
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1:42.989
|25
|84
|Christopher Haase, Simon Reicher, Markus Winkelhock
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|1:42.994
|26
|23
|Horatio Fitz-Simon, Maxwell Lynn, Ben Dörr
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:43.008
|27
|87
|Gabriele Piana, Rinat Salikhov, Marvin Dienst
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:43.027
|28
|74
|Dustin Blattner, Lorenzo Patrese, Dennis Marschall
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1:43.028
|29
|25
|Ezequiel Perez Companc, Etienne Cheli, Ivan Klymenko
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|1:43.060
|30
|60
|Casper Stevenson, Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1:43.103
|31
|9
|Max Hofer, Mikkel Pedersen, Aliaksandr Malykhin
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:43.105
|32
|42
|Javier Sagrera, Ahmad Al Harthy, Calan Williams
|BMW M4 GT3 EVO
|1:43.128
|33
|555
|Jean-Baptiste Simmenauer, James Higgins, Loris Cabirou
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:43.135
|34
|4
|Freddie Tomlinson, Harry George, Adam Smalley
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:43.149
|35
|98
|Philipp Eng, Marco Wittmann, Jake Dennis
|BMW M4 GT3 EVO
|1:43.175
|36
|45
|Axcil Jefferies, Dylan Medler, David Perel
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1:43.176
|37
|269
|Max Moritz, Raphael Rennhofer, Klaus Bachler
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|1:43.180
|38
|111
|Jim Pla, Simon Gachet, James Kell
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:43.195
|39
|20
|Philip Ellis, Nikita Mazepin, Dominik Baumann
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:43.214
|40
|12
|Gabriel Rindone, Tom Kalender, Mikael Grenier
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:43.272
|41
|91
|Ralf Bohn, Robert Renauer, Huub van Eijndhoven
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:43.280
|42
|52
|Jef Machiels, Gilles Stadsbader, Matias Zagazeta
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1:43.292
|43
|21
|Kobe Pauwels, Oliver Söderström, Sebastien Baud
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1:43.304
|44
|19
|Aaron Walker, Marcos Siebert, Christian Mansell
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:43.311
|45
|93
|Lucas Wolf, Eddie Cheever, Christopher Froggatt
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:43.324
|46
|992
|Daryl De Leon, Christian Hahn, Josh Rowledge
|BMW M4 GT3 EVO
|1:43.365
|47
|24
|Mikkel Mac, Kasper H. Jensen, Dennis Lind
|Chevrolet Corvette Z06 GT3 R
|1:43.436
|48
|44
|Tommy Pintos, Joshua Rattican, Jayden Kelly
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:43.444
|49
|35
|Lucas Legeret, Mark Kastelic, Mateo Villagomez
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1:43.497
|50
|88
|Daniele Di Amato, Carrie Schreiner, Aleksei Nesov
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|1:43.565
|51
|89
|Bashar Mardini, Patrick Kolb, Alex Fontana
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:43.656
|52
|77
|Jop Rappange, Nigel Schoonderwoerd, Yelmer Buurman
|BMW M4 GT3 EVO
|1:43.696
|53
|5
|Dante Rappange, Guilherme Oliveira, Mikey Porter
|McLaren 720S GT3 EVO
|1:43.726
|54
|54
|Tanart Sathienthirakul, Francesco Simonazzi, Angus Whiteside
|Porsche 911 GT3 R EVO
|1:43.807
|55
|11
|Marcelo Tomasoni, Aaron Muss, Valentin Hasse-Clot
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1:44.075
|56
|8
|Reinhold Krahn, Pietro Armanni, Joel Sturm
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|1:44.294
|57
|41
|Sebá Malucelli, Alan Hellmeister, Marcos Gomes
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|1:44.689
|58
|914
|Richard Wolf, Max Mutschlechner, Leo Pichler
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|1:44.963
|59
|999
|Patrick Charlaix, Jordan Boisson, Marvin Klein
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:45.792
|60
|46
|Max Hesse, Valentino Rossi, Neil Verhagen
|BMW M4 GT3 EVO
|1:42.621
|61
|222
|Kiern Jewiss, Charles Dawson, Reece Barr
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:42.694
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