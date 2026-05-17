Nürburgring 24 Hours Results: 12 Hour update
Nürburgring 24 Hours results update as the Nordschleife classic reaches its halfway point.
Max Verstappen headed the race after 12 hours in the #3 Mercedes-AMG GT3 after an elbows-out battle with Maro Engel.
|Pos
|Entry
|Gap
|1
|#3 Winward Racing – Mercedes-AMG GT3
Verstappen Max, Auer Lucas, Gounon Jules, Juncadella Daniel
|—-LAP 75
|2
|#80 Winward Racing – Mercedes-AMG GT3
Engel Maro, Stolz Luca, Schiller Fabian, Martin Maxime
|5.175
|3
|#34 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Krognes Christian, Drudi Mattia, Thiim Nicki, Fernadez Laser Felipe
|—-LAP 74
|4
|#99 ROWE RACING – BMW M4 GT3 EVO
Harper Daniel, Hesse Max, Van der Linde Sheldon, Vanthoor Dries
|2:38.237
|5
|#81 BMW M Motorsport – BMW M3 Touring 24h
Klingmann Jens, de Wilde Ugo, de Phillippi Connor, Verhagen Neil
|2:48.973
|6
|#84 Red Bull Team ABT – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Engstler Luca, Bortolotti Mirko, Niederhauser Patric
|4:21.341
|7
|#24 Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Heinrich Laurin, Vanthoor Laurens, Feller Ricardo
|4:33.215
|8
|#67 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Olsen Dennis, Mies Christopher, Vervisch Frederic, Stippler Frank
|5:03.749
|9
|#54 Dinamic GT SRL – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Buus Bastian, Christensen Michael Klitgaard, Sturm Joel, Hartog Loek
|5:12.901
|10
|#48 48 LOSCH MOTORSPORT by Black Falcon – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Arrow Daan, Assenheimer Patrick, Muller Tobias, Pereira Dylan
|5:51.924
|11
|#11 Schnitzelalm Racing GmbH – Mercedes-AMG GT3
Heyer Kenneth, Fittje Jannes, Hartling Jay Mo, Ellis Philip
|—-LAP 73
|12
|#26 PROsport racing – Mercedes-AMG GT3
Christodoulou Adam, Lulham Christopher, Grenier Mikael, Bockmann Marek
|6.157
|13
|#55 Dinamic GT SRL – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Beretta Michele, Ghiretti Alessandro, Sturm Joel, Hartog Loek
|2:50.610
|14
|#18 Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Tilley Kyle, Hill Jake, Patrick Kolb, Hofer Max
|3:57.194
|15
|#123 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Rump Martin, Bunnagel Ben, Brundle Alexander
|4:48.628
|16
|#77 Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 EVO
Wittmann Marco, Eng Philpp, Weerts Charles, Frijns Robin
|5:02.115
|17
|#130 Red Bull Team ABT – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Mapelli Marco, Catsburg Nicky, Yelloly Nicholas
|6:27.343
|18
|#69 Doerr Motorsport GmbH – McLaren 720S-GT3
Glock Timo, Scheider Timo, Dorr Ben, Kirchhofer Marvin
|—-LAP 72
|19
|#4 Goroyan RT by Car Collection – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Goroyan Artur, Kivtka Oleg, Berthon Nathanael, Fontana Alex
|7:47.233
|20
|#5 BLACK FALCON Team EAE – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Kaya Mustafa Mehmet, Kiefer Thomas, Piana Gabriele, Stursberg Mike
|3:28.726
|21
|#30 Hankook Competition – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Kim Jongkyum, Bruins Roelof, Cho Steven, Seefried Marco
|6:41.431
|22
|#86 High Class Racing – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Li Kerong, Fjordbach Anders, Ye Hongli, Harry King
|—-LAP 71
|23
|#900 BLACK FALCON Team ZIMMERMANN – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Hardt Alexander, Hites Michelson Benjamin, Koslowski Benjamin, Meijer Paul
|—-LAP 70
|24
|#32 Toyo Tires with Ring Racing – Mercedes-AMG GT3
Nakayama Yuichi, Gulden Andreas, Sandtler Tim
|13.471
|25
|#902 Team LIQUI MOLY by BLACK FALCON – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Harrison Ryan, Nagelsdiek Noah, Rennhofer Raphael, Wassertheurer Leon
|4:12.850
|26
|#918 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Scheerbarth Tim, Salewsky Nick, Rebhan Michael, Gatting Michelle
|4:30.412
|27
|#632 BLACK FALCON Team FANATEC – Porsche 911 GT3 Cup (992,1)
Broadbent Jimmy, Brown Steve, Charoudin Misha, Metzger Manuel
|8:43.511
|28
|#8 JUTA Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
Veremenko Alexey, SELV, Erhart Elia
|—-LAP 69
|29
|#7 Franz Konrad – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Stalidzane Patricija, Paul Maximilian, Engelhart Christian, Lefterov Pavel
|30
|#61 HWA AG – HWA EVO,R
Adelson Adam, Arnold Lance David, Green Jamie, Van der Zande Renger
|3:05.611
|31
|#992 Manthey – Porsche 911 GT3 CUP MR
Griesemann Bjorn, Griesemann Georg, Adorf Dirk, Holzer Marco
|3:27.498
|32
|#904 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Zsigo Antal, Benko Adam, Walter Csaba, Kranz Moritz
|4:15.264
|33
|#777 RPM Racing – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Krohn Tracy, Jonsson Nic, Hamprecht Philip, Huisman Patrick
|4:41.389
|34
|#88 SUBARU TECNICA INTERNATIONAL – Subaru WRX
Van Dam Carlo, Sasaki Kota, Iguchi Takuto, Kubo Rintaro
|—-LAP 68
|35
|#962 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Oberheim Moritz, Miemois Philip, Stegmann Lorenz, Wiedmann Niclas
|19.895
|36
|#908 Hofor Racing – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Kroll Michael, Kratz Torsten, Prinz Alexander, Muhlenz Thomas
|31.565
|37
|#888 Hofor Racing by Bonk Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Partl Max, Schrey Michael, Wiskirchen Philip, Wolter Thorsten
|1:14.327
|38
|#145 Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Cate Peter, Bednarski Joshua, Schutze Tom, Bleekemolen Jeroen
|—-LAP 67
|39
|#971 Speedworxx Automotive – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Linden Franz, Sandberg Oskar, Fielenbach Alexander, Braun Erik
|1:25.684
|40
|#90 Teichmann Racing – Toyota GR Supra GT4 EVO2
Schwarze Hugo, Cartelle Lucas, Sagrera Javier, Pierre Edgar
|4:03.373
|41
|#91 Reiter Engineering – Porsche 911 GT3 Cup (991)
Ertl Lukas, Ertl Maximilian, Ertl Stefan, Benndorf Matthias
|5:49.336
|42
|#176 PROsport racing – Mercedes-AMG GT4
de Oliveira Guilherme, Himmels Yannik, IbaÃ±ez LLuc, Viebahn Jorg
|6:20.076
|43
|#925 Huber Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Miller Jon, Lander Jaden, Allen Christopher, Wehrmann Hans
|6:38.357
|44
|#961 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Rauer Marius, Makes Michal, Zhang Zhen Dong, Lu Chao
|—-LAP 66
|45
|#966 asBest Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Stieler Jan-Niklas, Oehme Moritz, Oehme Leonard, Vingilis Kasparas
|1:38.883
|46
|#37 PROsport racing – Aston Martin Vantage AMR GT3
Dumarey Guido, Wahl Tobias, Lonnroth Markus, Konnerth Christian
|1:46.917
|47
|#949 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Wenisch Aaron, Graberg Tommy, Gupta Akshay, Simon Bjorn
|4:44.592
|48
|#71 JUTA Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
Blank Otto, Kaffer Pierre, Grossmann Bjorn, Jons Christer
|—-LAP 65
|49
|#982 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Krombach Christoph, Kunz Oliver, Duffner Axel, Weber Leo-Livius Arne
|7:31.359
|50
|#939 BLACK FALCON Team Zimmermann – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Kroker Alexander, Ruf Anton, Sartingen Axel, Schwenk Nils
|7:49.338
|51
|#171 BSL Racing Team – Porsche 718 Cayman GT4 RS CS
Walker Alexander, Ullstrom Eric, Hagnauer Philipp, Klasen Arno
|—-LAP 64
|52
|#945 Renazzo Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Nolken Markus, Nolken Daniel, Meixner Alexander, Okumura Kouichi
|1:05.428
|53
|#999 Muhlner Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Polzler Maxwell, Rink Christopher, Riemer Kai, Beckwermert Matthias
|7:58.265
|54
|#50 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24h
Leuchter Benjamin, Kristoffersson Johan, Hammel Heiko, Otto Nicholas
|—-LAP 63
|55
|#164 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 RS CS
Brodmerkel Stephan, Still Hendrik, Vohringer Jurgen, Scholl Constantin
|11.535
|56
|#977 BSL Racing Team – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Zimmermann Marcel, Arn Marc, Frommenwiler Philipp, Ruhrmann Christoph
|2:51.144
|57
|#13 Cargraphic by Kurt Ecke Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Albrecht Bernd, Ecke Kurt, Sczepansky Andreas, Jager Mike
|5:45.024
|58
|#878 SRS Team Sorg Rennsport – BMW M2 Racing (G87)*
Hill Maximilian, Peeters Tim, Schlichenmeier Max, Donkel Darian
|7:57.238
|59
|#169 Doerr Motorsport GmbH – Aston Martin Vantage AMR GT4
Sander Peter, Hahn Heiko, Waschkau Roland, Charlaix Philippe
|7:22.827
|60
|#170 Toyo Tires with Ring Racing – Toyota GR Supra GT4 EVO2
Alesi Giuliano, Kotaka Kazuto, Koyama Miki, Okumoto Shunji
|—-LAP 62
|61
|#17 Dunlop Motorsport – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Andlauer Julien, Boccolacci Dorian, Menzel Nico, Picariello Alessio
|62
|#500 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW 330i*
Stahlschmidt Philipp, Leisen Philipp, Zils Daniel, Sub7BTG
|3:41.048
|63
|#898 Walkenhorst Motorsport – BMW M2 Racing (G87)*
Ehrl Bennet, Ottis Tazio, Dacher Maxim Felix, Kinoshita Takayuki
|3:53.952
|64
|#969 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Strube Kurt, Stewart Guy, Wagner Bernhard, Jacobs Joshua
|6:06.543
|65
|#669 Keeevin Motorsport – BMW M240i Racing Cup*
Petrolo Riccardo, Kurz Maximilian, Babacan Zeynel
|7:02.175
|66
|#448 – Porsche Cayman S*
Weber Christian, Knotschke Christian, Muller Alexander, Krey Dr, Torsten
|7:15.380
|67
|#396 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche Cayman S*
Fassbender Klaus, Bullesbach Christian, Schettler Andreas, Arimon Carlos
|7:25.993
|68
|#909 KKramer Racing UG & Co KG – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Sander Peter, Kramer Karsten, Leo Messenger, Comazzi Michelangelo
|69
|#665 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – BMW M240i Racing Cup*
Ullrich Jan, Steffens Ulf, Von der Sanden John, Reinhard Jannik
|—-LAP 61
|70
|#652 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Opran Aldrin, Boutonnet Gregoire, Laparra Laurent, Kravets Oleg
|38.827
|71
|#420 Four Motors GmbH – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Schoni Marc, Sprungmann Oliver, Cramer Henning, Kiefer Georg
|4:21.512
|72
|#320 Four Motors GmbH – Porsche 911 GT3 Cup (992,1)
Smudo, Bollerslev Henrik, van Ramshorst Marco, Lopez Cesaratto Nazareno
|4:52.225
|73
|#471 – Cupra Leon KL*
Eichhorn Michael, Roma Tony, Winterwerber Andreas
|6:50.020
|74
|#444 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche Cayman CM12*
Korn Ulrich, Korn Tobias, Korn Daniel, Levlev Serghei
|8:05.589
|75
|#524 SRS Team Sorg Rennsport – Toyota Supra*
Ooms Piet-Jan, Seki Yutaka, Baar Mathias, Eisberg Maximilian
|8:17.198
|76
|#651 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Wambach Kevin, Silva Nico, Huang Johnny, Shao Ke
|7:04.165
|77
|#474 – VW Golf GTI*
Hrubesch Boris, Hebig Fritz, Tillmann Fabian, Wolpertinger Michael
|7:37.218
|78
|#317 – Audi TTs
Haugg Wolfgang, Waschkau Roland, Jung Thorsten, Vleugels Dirk
|8:00.073
|79
|#650 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Markert Sven, Albers Benjamin, Baztarrica Santiago, Fubrich Yannick
|—-LAP 60
|80
|#65 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Haupt Hubert, Kolb Vincent, Schumacher David, Caresani Colin
|81
|#919 CLICKVERSICHERUNG,de – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Chrzanowski Robin, Jodexnis Kersten, Jodexnis Richard-Sven, Scharmach Peter
|2:34.324
|82
|#520 Toyo Tires with Ring Racing – Toyota Supra*
Miyazono Takuma, Kawabata Masato, Matsuyama Hokuto, Horino Jin
|4:24.718
|83
|#658 – BMW M240i Racing Cup*
Sari Hakan, Sari Recep, Dhauw Jarno
|5:13.355
|84
|#454 RSG SH e,V, – Porsche Cayman CM12*
Schambony John Lee, Heimbach Jan Hendrik, Hansen Andreas, Baumann Peter
|5:48.725
|85
|#519 RAVENOL Japan – Toyota Supra*
Tack Malte, Ross Manfred, Ross Matthias
|5:49.409
|86
|#830 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N TCR
Basseng Marc, Lauck Manuel, Bastian Nico, Azcona Mikel
|7:55.278
|87
|#670 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – BMW M240i Racing Cup*
Paviot Adrien, Belgy Valentin, Brautigam Michael, Garbe Dennis
|7:59.599
|88
|#503 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – Toyota Supra*
Pirrone Fabian, Ehrhardt Thomas, Ehrhardt Niklas, Ponkratz Julia
|—-LAP 59
|89
|#415 – Porsche 911 Carrera*
Koppen Alexander, Rings Sebastian, Arend Bastian, Arnold Maximilian
|3:09.235
|90
|#89 – VW GOLF 7 GTI TCR DSG
Knappmeier Marco, Knappmeier Maik, Groneck Dirk
|3:31.942
|91
|#821 – Audi RS3 LMS DSG*
Heidler Mats, Steiger Rene, Epp Stephan, Weber Alexander
|6:19.710
|92
|#39 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Walkenhorst Henry, Buchardt Anders, Hantke Nico, Jansen Mex
|93
|#667 Breakell Racing – BMW M240i Racing Cup*
Simon Andreas, Mulready Aidan, Breakell James, Fontes Alvaro
|94
|#979 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Maximilian, Surzyshyn Damon, Brown Seth, Coen Christian
|—-LAP 58
|95
|#95 Sante Royale Racing Team – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Kiefer Stefan, Kiefer Marius, Kiefer David, Rettenbacher Luca
|2:16.439
|96
|#418 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche Cayman S*
Lamadrid Xavier, Mendieta Blanco Cesar Mauricio, Ramirez Luis, Junger Tabea
|2:22.428
|97
|#472 – Cupra Leon KL*
Futing Lars, Etzkorn Marc, Thanalapanan Thanathip, Muller Marcel
|4:17.926
|98
|#100 – BMW 325i*
Fischer Markus, Frisse Oliver, Gruber Christopher, Hausmeier Henning
|4:18.951
|99
|#36 – BMW E89 Z4 (EVO 2013)
Reeh Julian, Lachenmayer Valentin, Walkenhorst Henry, Scherer Christian
|100
|#514 SRS Team Sorg Rennsport – BMW 330i*
Vicenzi Ugo, Carobbio Alberto, Kroner Heinz Jurgen, De Groot Calvin
|—-LAP 57
|101
|#440 – Porsche Cayman CM12*
Bohmisch Mirco, Ebener Florian, Muller Andreas, Quante Florian
|—-LAP 56
|102
|#112 – BMW 325i (e90)*
Becker Eugen, Spolgen Jonas, Zimmermann Flurin, Kupper Bernd
|35.433
|103
|#321 – VW GOLF 7 GTI TCR DSG
Mache Finn, Brink Danny, Rosenbach Moritz, Primke Joris
|2:04.741
|104
|#59 Doerr Motorsport GmbH – McLaren Artura Trophy Evo
Schadler Sven, Weishar Frank, Naumann Guido, Dorr Phil
|2:27.918
|105
|#187 FK Performance Motorsport – BMW M4 GT4 (G82)
Link Luca, Wustenhagen Nick, Fourie Leyton, Wiskirchen Moritz
|106
|#959 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Grutter Patrik, Grosse Fabio, Eichenberg Heiko, Haughton Harley
|—-LAP 55
|107
|#109 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing – Toyota GR Yaris
Morizo, Toyoda Daisuke, Ishiura Hiroaki, Oshima Kazuya
|3:40.534
|108
|#101 – BMW 325i (e90)*
Schwolow Tim, Renken Nils, Schmitz Marco, Lawniczek Sebastian
|9:21.541
|109
|#180 AV Racing by Black Falcon – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Holt Judson, Ogburn Dave, Stripling Denny, Turner Charles
|—-LAP 54
|110
|#653 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Farquini, Pitch Ben, Soyez Axel, Bugane Edoardo
|01:57:55
|111
|#445 rent2Drive-MEHRTEC-racing – Porsche Cayman CM12*
Arbinger Georg, Le Bihan Joel, Ade Philip, Welker Jan Karsten
|02:15:33
|112
|#505 Keeevin Motorsport – BMW 330i*
Van Vooren Serge, Sowada Daniel, Silecki Nikodem, Aretz Matthias
|02:19:22
|113
|#455 – Porsche Cayman CM12*
Baumann Peter, Trinius Matthias, Held Thorsten, Schambony John Lee
|02:20:10
|114
|#152 – BMW 325CI*
Oepen Ingo, Koger Christian, Launhardt Henrik
|02:20:13
|115
|#44 Falken Motorsports – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Bachler Klaus, Heinemann Tim, Muller Sven, Schuring Morris
|—-LAP 53
|116
|#477 asBest Racing – VW Scirocco R TSI*
Beck Bastian, Lachmayer Michael, Mennecke Thomas, Korte Sascha
|117
|#870 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M2 Racing (G87)*
Konishi Ryusho, Zou Yunfeng, Kreutzpointner Alesia, Kreutzpointner Jacqueline
|118
|#380 – Opel Corsa GS Line 130*
Strycek Volker, Schaffer Christian, Morhin Bjorn, Soumagne Jan
|119
|#19 Max Kruse Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
van Roon Jan Jaap, Coronel Tom, Kohlhaas Christian, Huisman Duncan
|—-LAP 51
|120
|#800 asBest Racing – VW GOLF 7 GTI TCR DSG
Dormagen Manuel, Oepen Sven, Ardelt Thomas, Muller Tim Lukas
|—-LAP 50
|121
|#82 – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Marco Vitonelli, Schroder Michael, Pydys Jacek, Brandl Sebastian
|27.685
|122
|#177 AV Racing by Black Falcon – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Harrison Malcolm, Nicolae Sergiu, Smith Mark, Vasilescu Alexandru
|5:44.941
|123
|#577 asBest Racing – Cupra Leon Competicion TCR
Obermann Lutz, Leissing Dennis, Rosam Max, Trompeter Mark
|—-LAP 49
|124
|#1 ROWE RACING – BMW M4 GT3 EVO
Farfus Augusto, Marciello Raffaele, Pepper Jordan, van der Linde Kelvin
|125
|#10 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24h
Wasel Matthias, Lenz Christoph, Kruse Max, Dralle Jens
|—-LAP 48
|126
|#776 – Audi RS3 LMS SEQ
Vallers Ivars, Gabbiani Gian Maria, Ahlin-Kottulinsky Mikaela, Eis Philipp
|3:10.359
|127
|#480 Dupre Motorsport – Audi S3-Lim*
Dupre Christoph, Nett Jurgen, Nett Joachim
|—-LAP 47
|128
|#978 KKramer Racing UG & Co KG – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Baunack Olaf, Lamsouguer Marco, Handrick Mario, Monch Michael
|1:38.760
|129
|#62 HWA AG – HWA EVO,R
Adelson Adam, Asch Sebastian, Ludwig Luca, Winkelhock Markus
|2:38.367
|130
|#300 – Dacia Logan
Kriese Oliver, Geilfus Christian, Neumann Robert, Becker Alexander
|—-LAP 46
|131
|#967 Breakell Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Rich Martin, Sekkat Karim, Mann Pippa, Hislop Josh
|4:23.641
|132
|#175 PROsport racing – Mercedes-AMG GT4
Derenne Jacques, Kautz Carsten, Bard Gustav, Vazquez Marcos Adolfo
|133
|#303 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N1 RP
Kim Gyumin, Wallenwein Mark, Shin Woojin, Sepulveda Irizarry Carlos Jose
|—-LAP 44
|134
|#952 Smyrlis Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Kraus Christian, Saltvedt Peder, Koch Alex, Lindloff Henry
|—-LAP 43
|135
|#40 W,I,S Racing Team powered by Koopman Racing – BMW E89 Z4 (EVO 2013)
Posavac Peter, Funke Michael, Strycek Volker, Carmona Chavez Juan Carlos
|16:18.480
|136
|#108 asBest Racing – BMW 325i (e90)*
Schneider Alex, Grilli Marco, Ganser Sarah, Bather Richard
|137
|#302 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N1 RP
Lauck Manuel, Kim Youngchan, Wallenwein Mark, Azcona Mikel
|—-LAP 42
|138
|#66 Reiter Engineering – KTM X-Bow GTX
Born Miklas, Hoffmeister Arne, Marchewicz Marcel, Horr Laurents
|139
|#76 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24h
Hochwind Timo, Otto Nicholas, Vettel Fabian, Mogotsi Jonathan
|—-LAP 41
|140
|#63 HWA AG – HWA EVO,R
Gebhardt Christian, Holstad Evald, Ludwig Peter, Spengler Bruno
|—-LAP 40
|141
|#569 – BMW 328i*
Van’t veer Lars, Baller Benny, de Bruijn Max, Gaukler Stefan
|—-LAP 39
|142
|#808 asBest Racing – Cupra TCR DSG
Umemoto Junichi, Geon Son, Gieras Rafal, Hsieh Samuel
|—-LAP 38
|143
|#941 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Rziczny Adrian, van der Snel Mark, van der Snel Max, Erlbacher Jacob
|—-LAP 35
|144
|#33 KKramer Racing UG & Co KG – Audi R8 LMS GT3 evo II
Vazquez-Garcia Tobias, Leib Fidel, Di Martino Michele, Bruck Christopher
|145
|#786 Renazzo Motorsport – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Nana Sak, Breuer Christoph, Dieter Schmidtmann, Mutsch Thomas
|—-LAP 26
|146
|#911 Manthey Racing GmbH – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Estre Kevin, Guven Ayhancan, Preining Thomas, Campbell Matt
|—-LAP 24
|147
|#64 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Maini Arjun, Scherer Fabio, Schumacher David, Stippler Frank
|1:16.175
|148
|#677 asBest Racing – BMW M240i Racing Cup*
Grilli Marco, Alpiger Thomas, Neuhauser Michael, Tauber Sebastian
|01:57:46
|149
|#501 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW 330i*
Merkt Christoph, Kobus Marvin, Vortkamp Hermann, Huber Jurgen
|—-LAP 17
|150
|#277 – BMW 318ti (E36)*
Muller Marc David, Seibel Henrik, Geisler Leo, Harris Michael
|—-LAP 16
|151
|#16 Scherer Sport PHX – Audi R8 LMS GT3 evo II
Haase Christopher, Sims Alexander, Green Ben
|152
|#47 KCMG – Mercedes-AMG GT3
Fukuzumi Nirei, Gamou Naoya, Krohn Jesse, Pittard David
|—-LAP 15
|153
|#189 Hofor Racing by Bonk Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Kroll Matin, Bonk Michael, Weidinger Jorg, Mijatovic Ranko
|23:04.326
|154
|#45 REALIZE KONDO RACING with Rinaldi – Ferrari 296 GT3 Evo26
Perel David, Marschall Dennis, Vermeulen Thierry, Neubauer Thomas
|—-LAP 14
|155
|#75 Max Kruse Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
Fugel Dominik, Fugel Marcel, Leuchter Benjamin, Coronel Tom
|—-LAP 11
|156
|#195 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Gott Moran, Farran Hagay, Hoenjet Filip
|—-LAP 10
|157
|#110 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing – Toyota GR Yaris
Morizo, Toyoda Daisuke, Sasaki Masahiro, Oshima Kazuya
|—-LAP 7
|158
|#410 rent2Drive-MEHRTEC-racing – Porsche Cayman GTS*
Croci Stefano, Larbi Jerome, Ackermann David, Mezaks Matiss
|—-LAP 6
|159
|#35 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Fernandez Laser Felipe, Villagomez Mateo, Fetzer Dennis, Aust Stefan
|—-LAP 3