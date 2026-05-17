Nürburgring 24 Hours Results: 12 Hour update

Mat Coch
Max Verstappe's car enters its pit box during the night at the Nürburgring 24 Hours.

Nürburgring 24 Hours results update at the midway point of the race.

Max Verstappen headed the race after 12 hours in the #3 Mercedes-AMG GT3 after an elbows-out battle with Maro Engel.

Pos Entry Gap
1 #3 Winward Racing – Mercedes-AMG GT3
Verstappen Max, Auer Lucas, Gounon Jules, Juncadella Daniel		 —-LAP 75
2 #80 Winward Racing – Mercedes-AMG GT3
Engel Maro, Stolz Luca, Schiller Fabian, Martin Maxime		 5.175
3 #34 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Krognes Christian, Drudi Mattia, Thiim Nicki, Fernadez Laser Felipe		 —-LAP 74
4 #99 ROWE RACING – BMW M4 GT3 EVO
Harper Daniel, Hesse Max, Van der Linde Sheldon, Vanthoor Dries		 2:38.237
5 #81 BMW M Motorsport – BMW M3 Touring 24h
Klingmann Jens, de Wilde Ugo, de Phillippi Connor, Verhagen Neil		 2:48.973
6 #84 Red Bull Team ABT – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Engstler Luca, Bortolotti Mirko, Niederhauser Patric		 4:21.341
7 #24 Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Heinrich Laurin, Vanthoor Laurens, Feller Ricardo		 4:33.215
8 #67 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Olsen Dennis, Mies Christopher, Vervisch Frederic, Stippler Frank		 5:03.749
9 #54 Dinamic GT SRL – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Buus Bastian, Christensen Michael Klitgaard, Sturm Joel, Hartog Loek		 5:12.901
10 #48 48 LOSCH MOTORSPORT by Black Falcon – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Arrow Daan, Assenheimer Patrick, Muller Tobias, Pereira Dylan		 5:51.924
11 #11 Schnitzelalm Racing GmbH – Mercedes-AMG GT3
Heyer Kenneth, Fittje Jannes, Hartling Jay Mo, Ellis Philip		 —-LAP 73
12 #26 PROsport racing – Mercedes-AMG GT3
Christodoulou Adam, Lulham Christopher, Grenier Mikael, Bockmann Marek		 6.157
13 #55 Dinamic GT SRL – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Beretta Michele, Ghiretti Alessandro, Sturm Joel, Hartog Loek		 2:50.610
14 #18 Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Tilley Kyle, Hill Jake, Patrick Kolb, Hofer Max		 3:57.194
15 #123 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Rump Martin, Bunnagel Ben, Brundle Alexander		 4:48.628
16 #77 Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 EVO
Wittmann Marco, Eng Philpp, Weerts Charles, Frijns Robin		 5:02.115
17 #130 Red Bull Team ABT – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Mapelli Marco, Catsburg Nicky, Yelloly Nicholas		 6:27.343
18 #69 Doerr Motorsport GmbH – McLaren 720S-GT3
Glock Timo, Scheider Timo, Dorr Ben, Kirchhofer Marvin		 —-LAP 72
19 #4 Goroyan RT by Car Collection – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Goroyan Artur, Kivtka Oleg, Berthon Nathanael, Fontana Alex		 7:47.233
20 #5 BLACK FALCON Team EAE – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Kaya Mustafa Mehmet, Kiefer Thomas, Piana Gabriele, Stursberg Mike		 3:28.726
21 #30 Hankook Competition – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Kim Jongkyum, Bruins Roelof, Cho Steven, Seefried Marco		 6:41.431
22 #86 High Class Racing – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Li Kerong, Fjordbach Anders, Ye Hongli, Harry King		 —-LAP 71
23 #900 BLACK FALCON Team ZIMMERMANN – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Hardt Alexander, Hites Michelson Benjamin, Koslowski Benjamin, Meijer Paul		 —-LAP 70
24 #32 Toyo Tires with Ring Racing – Mercedes-AMG GT3
Nakayama Yuichi, Gulden Andreas, Sandtler Tim		 13.471
25 #902 Team LIQUI MOLY by BLACK FALCON – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Harrison Ryan, Nagelsdiek Noah, Rennhofer Raphael, Wassertheurer Leon		 4:12.850
26 #918 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Scheerbarth Tim, Salewsky Nick, Rebhan Michael, Gatting Michelle		 4:30.412
27 #632 BLACK FALCON Team FANATEC – Porsche 911 GT3 Cup (992,1)
Broadbent Jimmy, Brown Steve, Charoudin Misha, Metzger Manuel		 8:43.511
28 #8 JUTA Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
Veremenko Alexey, SELV, Erhart Elia		 —-LAP 69
29 #7 Franz Konrad – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Stalidzane Patricija, Paul Maximilian, Engelhart Christian, Lefterov Pavel
30 #61 HWA AG – HWA EVO,R
Adelson Adam, Arnold Lance David, Green Jamie, Van der Zande Renger		 3:05.611
31 #992 Manthey – Porsche 911 GT3 CUP MR
Griesemann Bjorn, Griesemann Georg, Adorf Dirk, Holzer Marco		 3:27.498
32 #904 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Zsigo Antal, Benko Adam, Walter Csaba, Kranz Moritz		 4:15.264
33 #777 RPM Racing – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Krohn Tracy, Jonsson Nic, Hamprecht Philip, Huisman Patrick		 4:41.389
34 #88 SUBARU TECNICA INTERNATIONAL – Subaru WRX
Van Dam Carlo, Sasaki Kota, Iguchi Takuto, Kubo Rintaro		 —-LAP 68
35 #962 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Oberheim Moritz, Miemois Philip, Stegmann Lorenz, Wiedmann Niclas		 19.895
36 #908 Hofor Racing – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Kroll Michael, Kratz Torsten, Prinz Alexander, Muhlenz Thomas		 31.565
37 #888 Hofor Racing by Bonk Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Partl Max, Schrey Michael, Wiskirchen Philip, Wolter Thorsten		 1:14.327
38 #145 Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Cate Peter, Bednarski Joshua, Schutze Tom, Bleekemolen Jeroen		 —-LAP 67
39 #971 Speedworxx Automotive – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Linden Franz, Sandberg Oskar, Fielenbach Alexander, Braun Erik		 1:25.684
40 #90 Teichmann Racing – Toyota GR Supra GT4 EVO2
Schwarze Hugo, Cartelle Lucas, Sagrera Javier, Pierre Edgar		 4:03.373
41 #91 Reiter Engineering – Porsche 911 GT3 Cup (991)
Ertl Lukas, Ertl Maximilian, Ertl Stefan, Benndorf Matthias		 5:49.336
42 #176 PROsport racing – Mercedes-AMG GT4
de Oliveira Guilherme, Himmels Yannik, IbaÃ±ez LLuc, Viebahn Jorg		 6:20.076
43 #925 Huber Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Miller Jon, Lander Jaden, Allen Christopher, Wehrmann Hans		 6:38.357
44 #961 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Rauer Marius, Makes Michal, Zhang Zhen Dong, Lu Chao		 —-LAP 66
45 #966 asBest Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Stieler Jan-Niklas, Oehme Moritz, Oehme Leonard, Vingilis Kasparas		 1:38.883
46 #37 PROsport racing – Aston Martin Vantage AMR GT3
Dumarey Guido, Wahl Tobias, Lonnroth Markus, Konnerth Christian		 1:46.917
47 #949 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Wenisch Aaron, Graberg Tommy, Gupta Akshay, Simon Bjorn		 4:44.592
48 #71 JUTA Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
Blank Otto, Kaffer Pierre, Grossmann Bjorn, Jons Christer		 —-LAP 65
49 #982 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Krombach Christoph, Kunz Oliver, Duffner Axel, Weber Leo-Livius Arne		 7:31.359
50 #939 BLACK FALCON Team Zimmermann – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Kroker Alexander, Ruf Anton, Sartingen Axel, Schwenk Nils		 7:49.338
51 #171 BSL Racing Team – Porsche 718 Cayman GT4 RS CS
Walker Alexander, Ullstrom Eric, Hagnauer Philipp, Klasen Arno		 —-LAP 64
52 #945 Renazzo Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Nolken Markus, Nolken Daniel, Meixner Alexander, Okumura Kouichi		 1:05.428
53 #999 Muhlner Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Polzler Maxwell, Rink Christopher, Riemer Kai, Beckwermert Matthias		 7:58.265
54 #50 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24h
Leuchter Benjamin, Kristoffersson Johan, Hammel Heiko, Otto Nicholas		 —-LAP 63
55 #164 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 RS CS
Brodmerkel Stephan, Still Hendrik, Vohringer Jurgen, Scholl Constantin		 11.535
56 #977 BSL Racing Team – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Zimmermann Marcel, Arn Marc, Frommenwiler Philipp, Ruhrmann Christoph		 2:51.144
57 #13 Cargraphic by Kurt Ecke Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Albrecht Bernd, Ecke Kurt, Sczepansky Andreas, Jager Mike		 5:45.024
58 #878 SRS Team Sorg Rennsport – BMW M2 Racing (G87)*
Hill Maximilian, Peeters Tim, Schlichenmeier Max, Donkel Darian		 7:57.238
59 #169 Doerr Motorsport GmbH – Aston Martin Vantage AMR GT4
Sander Peter, Hahn Heiko, Waschkau Roland, Charlaix Philippe		 7:22.827
60 #170 Toyo Tires with Ring Racing – Toyota GR Supra GT4 EVO2
Alesi Giuliano, Kotaka Kazuto, Koyama Miki, Okumoto Shunji		 —-LAP 62
61 #17 Dunlop Motorsport – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Andlauer Julien, Boccolacci Dorian, Menzel Nico, Picariello Alessio
62 #500 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW 330i*
Stahlschmidt Philipp, Leisen Philipp, Zils Daniel, Sub7BTG		 3:41.048
63 #898 Walkenhorst Motorsport – BMW M2 Racing (G87)*
Ehrl Bennet, Ottis Tazio, Dacher Maxim Felix, Kinoshita Takayuki		 3:53.952
64 #969 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Strube Kurt, Stewart Guy, Wagner Bernhard, Jacobs Joshua		 6:06.543
65 #669 Keeevin Motorsport – BMW M240i Racing Cup*
Petrolo Riccardo, Kurz Maximilian, Babacan Zeynel		 7:02.175
66 #448 – Porsche Cayman S*
Weber Christian, Knotschke Christian, Muller Alexander, Krey Dr, Torsten		 7:15.380
67 #396 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche Cayman S*
Fassbender Klaus, Bullesbach Christian, Schettler Andreas, Arimon Carlos		 7:25.993
68 #909 KKramer Racing UG & Co KG – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Sander Peter, Kramer Karsten, Leo Messenger, Comazzi Michelangelo
69 #665 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – BMW M240i Racing Cup*
Ullrich Jan, Steffens Ulf, Von der Sanden John, Reinhard Jannik		 —-LAP 61
70 #652 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Opran Aldrin, Boutonnet Gregoire, Laparra Laurent, Kravets Oleg		 38.827
71 #420 Four Motors GmbH – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Schoni Marc, Sprungmann Oliver, Cramer Henning, Kiefer Georg		 4:21.512
72 #320 Four Motors GmbH – Porsche 911 GT3 Cup (992,1)
Smudo, Bollerslev Henrik, van Ramshorst Marco, Lopez Cesaratto Nazareno		 4:52.225
73 #471 – Cupra Leon KL*
Eichhorn Michael, Roma Tony, Winterwerber Andreas		 6:50.020
74 #444 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche Cayman CM12*
Korn Ulrich, Korn Tobias, Korn Daniel, Levlev Serghei		 8:05.589
75 #524 SRS Team Sorg Rennsport – Toyota Supra*
Ooms Piet-Jan, Seki Yutaka, Baar Mathias, Eisberg Maximilian		 8:17.198
76 #651 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Wambach Kevin, Silva Nico, Huang Johnny, Shao Ke		 7:04.165
77 #474 – VW Golf GTI*
Hrubesch Boris, Hebig Fritz, Tillmann Fabian, Wolpertinger Michael		 7:37.218
78 #317 – Audi TTs
Haugg Wolfgang, Waschkau Roland, Jung Thorsten, Vleugels Dirk		 8:00.073
79 #650 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Markert Sven, Albers Benjamin, Baztarrica Santiago, Fubrich Yannick		 —-LAP 60
80 #65 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Haupt Hubert, Kolb Vincent, Schumacher David, Caresani Colin
81 #919 CLICKVERSICHERUNG,de – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Chrzanowski Robin, Jodexnis Kersten, Jodexnis Richard-Sven, Scharmach Peter		 2:34.324
82 #520 Toyo Tires with Ring Racing – Toyota Supra*
Miyazono Takuma, Kawabata Masato, Matsuyama Hokuto, Horino Jin		 4:24.718
83 #658 – BMW M240i Racing Cup*
Sari Hakan, Sari Recep, Dhauw Jarno		 5:13.355
84 #454 RSG SH e,V, – Porsche Cayman CM12*
Schambony John Lee, Heimbach Jan Hendrik, Hansen Andreas, Baumann Peter		 5:48.725
85 #519 RAVENOL Japan – Toyota Supra*
Tack Malte, Ross Manfred, Ross Matthias		 5:49.409
86 #830 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N TCR
Basseng Marc, Lauck Manuel, Bastian Nico, Azcona Mikel		 7:55.278
87 #670 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – BMW M240i Racing Cup*
Paviot Adrien, Belgy Valentin, Brautigam Michael, Garbe Dennis		 7:59.599
88 #503 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – Toyota Supra*
Pirrone Fabian, Ehrhardt Thomas, Ehrhardt Niklas, Ponkratz Julia		 —-LAP 59
89 #415 – Porsche 911 Carrera*
Koppen Alexander, Rings Sebastian, Arend Bastian, Arnold Maximilian		 3:09.235
90 #89 – VW GOLF 7 GTI TCR DSG
Knappmeier Marco, Knappmeier Maik, Groneck Dirk		 3:31.942
91 #821 – Audi RS3 LMS DSG*
Heidler Mats, Steiger Rene, Epp Stephan, Weber Alexander		 6:19.710
92 #39 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Walkenhorst Henry, Buchardt Anders, Hantke Nico, Jansen Mex
93 #667 Breakell Racing – BMW M240i Racing Cup*
Simon Andreas, Mulready Aidan, Breakell James, Fontes Alvaro
94 #979 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Maximilian, Surzyshyn Damon, Brown Seth, Coen Christian		 —-LAP 58
95 #95 Sante Royale Racing Team – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Kiefer Stefan, Kiefer Marius, Kiefer David, Rettenbacher Luca		 2:16.439
96 #418 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche Cayman S*
Lamadrid Xavier, Mendieta Blanco Cesar Mauricio, Ramirez Luis, Junger Tabea		 2:22.428
97 #472 – Cupra Leon KL*
Futing Lars, Etzkorn Marc, Thanalapanan Thanathip, Muller Marcel		 4:17.926
98 #100 – BMW 325i*
Fischer Markus, Frisse Oliver, Gruber Christopher, Hausmeier Henning		 4:18.951
99 #36 – BMW E89 Z4 (EVO 2013)
Reeh Julian, Lachenmayer Valentin, Walkenhorst Henry, Scherer Christian
100 #514 SRS Team Sorg Rennsport – BMW 330i*
Vicenzi Ugo, Carobbio Alberto, Kroner Heinz Jurgen, De Groot Calvin		 —-LAP 57
101 #440 – Porsche Cayman CM12*
Bohmisch Mirco, Ebener Florian, Muller Andreas, Quante Florian		 —-LAP 56
102 #112 – BMW 325i (e90)*
Becker Eugen, Spolgen Jonas, Zimmermann Flurin, Kupper Bernd		 35.433
103 #321 – VW GOLF 7 GTI TCR DSG
Mache Finn, Brink Danny, Rosenbach Moritz, Primke Joris		 2:04.741
104 #59 Doerr Motorsport GmbH – McLaren Artura Trophy Evo
Schadler Sven, Weishar Frank, Naumann Guido, Dorr Phil		 2:27.918
105 #187 FK Performance Motorsport – BMW M4 GT4 (G82)
Link Luca, Wustenhagen Nick, Fourie Leyton, Wiskirchen Moritz
106 #959 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Grutter Patrik, Grosse Fabio, Eichenberg Heiko, Haughton Harley		 —-LAP 55
107 #109 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing – Toyota GR Yaris
Morizo, Toyoda Daisuke, Ishiura Hiroaki, Oshima Kazuya		 3:40.534
108 #101 – BMW 325i (e90)*
Schwolow Tim, Renken Nils, Schmitz Marco, Lawniczek Sebastian		 9:21.541
109 #180 AV Racing by Black Falcon – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Holt Judson, Ogburn Dave, Stripling Denny, Turner Charles		 —-LAP 54
110 #653 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Farquini, Pitch Ben, Soyez Axel, Bugane Edoardo		 01:57:55
111 #445 rent2Drive-MEHRTEC-racing – Porsche Cayman CM12*
Arbinger Georg, Le Bihan Joel, Ade Philip, Welker Jan Karsten		 02:15:33
112 #505 Keeevin Motorsport – BMW 330i*
Van Vooren Serge, Sowada Daniel, Silecki Nikodem, Aretz Matthias		 02:19:22
113 #455 – Porsche Cayman CM12*
Baumann Peter, Trinius Matthias, Held Thorsten, Schambony John Lee		 02:20:10
114 #152 – BMW 325CI*
Oepen Ingo, Koger Christian, Launhardt Henrik		 02:20:13
115 #44 Falken Motorsports – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Bachler Klaus, Heinemann Tim, Muller Sven, Schuring Morris		 —-LAP 53
116 #477 asBest Racing – VW Scirocco R TSI*
Beck Bastian, Lachmayer Michael, Mennecke Thomas, Korte Sascha
117 #870 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M2 Racing (G87)*
Konishi Ryusho, Zou Yunfeng, Kreutzpointner Alesia, Kreutzpointner Jacqueline
118 #380 – Opel Corsa GS Line 130*
Strycek Volker, Schaffer Christian, Morhin Bjorn, Soumagne Jan
119 #19 Max Kruse Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
van Roon Jan Jaap, Coronel Tom, Kohlhaas Christian, Huisman Duncan		 —-LAP 51
120 #800 asBest Racing – VW GOLF 7 GTI TCR DSG
Dormagen Manuel, Oepen Sven, Ardelt Thomas, Muller Tim Lukas		 —-LAP 50
121 #82 – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Marco Vitonelli, Schroder Michael, Pydys Jacek, Brandl Sebastian		 27.685
122 #177 AV Racing by Black Falcon – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Harrison Malcolm, Nicolae Sergiu, Smith Mark, Vasilescu Alexandru		 5:44.941
123 #577 asBest Racing – Cupra Leon Competicion TCR
Obermann Lutz, Leissing Dennis, Rosam Max, Trompeter Mark		 —-LAP 49
124 #1 ROWE RACING – BMW M4 GT3 EVO
Farfus Augusto, Marciello Raffaele, Pepper Jordan, van der Linde Kelvin
125 #10 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24h
Wasel Matthias, Lenz Christoph, Kruse Max, Dralle Jens		 —-LAP 48
126 #776 – Audi RS3 LMS SEQ
Vallers Ivars, Gabbiani Gian Maria, Ahlin-Kottulinsky Mikaela, Eis Philipp		 3:10.359
127 #480 Dupre Motorsport – Audi S3-Lim*
Dupre Christoph, Nett Jurgen, Nett Joachim		 —-LAP 47
128 #978 KKramer Racing UG & Co KG – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Baunack Olaf, Lamsouguer Marco, Handrick Mario, Monch Michael		 1:38.760
129 #62 HWA AG – HWA EVO,R
Adelson Adam, Asch Sebastian, Ludwig Luca, Winkelhock Markus		 2:38.367
130 #300 – Dacia Logan
Kriese Oliver, Geilfus Christian, Neumann Robert, Becker Alexander		 —-LAP 46
131 #967 Breakell Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Rich Martin, Sekkat Karim, Mann Pippa, Hislop Josh		 4:23.641
132 #175 PROsport racing – Mercedes-AMG GT4
Derenne Jacques, Kautz Carsten, Bard Gustav, Vazquez Marcos Adolfo
133 #303 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N1 RP
Kim Gyumin, Wallenwein Mark, Shin Woojin, Sepulveda Irizarry Carlos Jose		 —-LAP 44
134 #952 Smyrlis Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Kraus Christian, Saltvedt Peder, Koch Alex, Lindloff Henry		 —-LAP 43
135 #40 W,I,S Racing Team powered by Koopman Racing – BMW E89 Z4 (EVO 2013)
Posavac Peter, Funke Michael, Strycek Volker, Carmona Chavez Juan Carlos		 16:18.480
136 #108 asBest Racing – BMW 325i (e90)*
Schneider Alex, Grilli Marco, Ganser Sarah, Bather Richard
137 #302 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N1 RP
Lauck Manuel, Kim Youngchan, Wallenwein Mark, Azcona Mikel		 —-LAP 42
138 #66 Reiter Engineering – KTM X-Bow GTX
Born Miklas, Hoffmeister Arne, Marchewicz Marcel, Horr Laurents
139 #76 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24h
Hochwind Timo, Otto Nicholas, Vettel Fabian, Mogotsi Jonathan		 —-LAP 41
140 #63 HWA AG – HWA EVO,R
Gebhardt Christian, Holstad Evald, Ludwig Peter, Spengler Bruno		 —-LAP 40
141 #569 – BMW 328i*
Van’t veer Lars, Baller Benny, de Bruijn Max, Gaukler Stefan		 —-LAP 39
142 #808 asBest Racing – Cupra TCR DSG
Umemoto Junichi, Geon Son, Gieras Rafal, Hsieh Samuel		 —-LAP 38
143 #941 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Rziczny Adrian, van der Snel Mark, van der Snel Max, Erlbacher Jacob		 —-LAP 35
144 #33 KKramer Racing UG & Co KG – Audi R8 LMS GT3 evo II
Vazquez-Garcia Tobias, Leib Fidel, Di Martino Michele, Bruck Christopher
145 #786 Renazzo Motorsport – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Nana Sak, Breuer Christoph, Dieter Schmidtmann, Mutsch Thomas		 —-LAP 26
146 #911 Manthey Racing GmbH – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Estre Kevin, Guven Ayhancan, Preining Thomas, Campbell Matt		 —-LAP 24
147 #64 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Maini Arjun, Scherer Fabio, Schumacher David, Stippler Frank		 1:16.175
148 #677 asBest Racing – BMW M240i Racing Cup*
Grilli Marco, Alpiger Thomas, Neuhauser Michael, Tauber Sebastian		 01:57:46
149 #501 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW 330i*
Merkt Christoph, Kobus Marvin, Vortkamp Hermann, Huber Jurgen		 —-LAP 17
150 #277 – BMW 318ti (E36)*
Muller Marc David, Seibel Henrik, Geisler Leo, Harris Michael		 —-LAP 16
151 #16 Scherer Sport PHX – Audi R8 LMS GT3 evo II
Haase Christopher, Sims Alexander, Green Ben
152 #47 KCMG – Mercedes-AMG GT3
Fukuzumi Nirei, Gamou Naoya, Krohn Jesse, Pittard David		 —-LAP 15
153 #189 Hofor Racing by Bonk Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Kroll Matin, Bonk Michael, Weidinger Jorg, Mijatovic Ranko		 23:04.326
154 #45 REALIZE KONDO RACING with Rinaldi – Ferrari 296 GT3 Evo26
Perel David, Marschall Dennis, Vermeulen Thierry, Neubauer Thomas		 —-LAP 14
155 #75 Max Kruse Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
Fugel Dominik, Fugel Marcel, Leuchter Benjamin, Coronel Tom		 —-LAP 11
156 #195 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Gott Moran, Farran Hagay, Hoenjet Filip		 —-LAP 10
157 #110 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing – Toyota GR Yaris
Morizo, Toyoda Daisuke, Sasaki Masahiro, Oshima Kazuya		 —-LAP 7
158 #410 rent2Drive-MEHRTEC-racing – Porsche Cayman GTS*
Croci Stefano, Larbi Jerome, Ackermann David, Mezaks Matiss		 —-LAP 6
159 #35 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Fernandez Laser Felipe, Villagomez Mateo, Fetzer Dennis, Aust Stefan		 —-LAP 3
