Full Race Results: GT World Challenge Portimao
A dramatic final round of the GT World Challenge Europe from Portimao saw Mercedes win as a penalty cost Max Verstappen any chance of a podium.
Here are the full results after three hours of racing in Portugal.
Full race results from GT World Challenge Europe at Portimao
The race was won by the #17 Mercedes-AMG GT3 driven by Ralf Aron, Maxi Gotz, and Fabian Schiller following an early battle with the #80 and #2 Porches.
A mid-race penalty dropped the Team Verstappen entry down the order, the squad having qualified mid-pack following a setup error.
|Pos
|Num
|Drivers
|Car
|Laps/Diff
|1
|17
|R.Aron / M.Götz / F.Schiller
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|94 Laps
|2
|80
|R.Feller / T.Preining / B.Buus
|Porsche 911 GT3 R EVO
|+5.062
|3
|2
|M.Schuring / D.Boccolacci / A.Picariello
|Porsche 911 GT3 R EVO
|+5.411
|4
|71
|F.Schandorff / M.Ebdrup / S.Birch
|Ferrari 296 GT3 EVO
|+7.692
|5
|30
|A.Cordeel / M.Lismont / J.Montenegro
|BMW M4 GT3 EVO
|+14.406
|6
|59
|J.Loake / D.Macdonald / J.Hawksworth
|McLaren 720S GT3 EVO
|+17.137
|7
|998
|U.De Wilde / T.Tramnitz / J.Klingmann
|BMW M4 GT3 EVO
|+17.952
|8
|6
|A.Bartone / A.Panis / C.Gazeau
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|+18.266
|9
|3
|B.Barnicoat / C.Lulham / M.Verstappen
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|+18.556
|10
|50
|A.Costa / A.Leclerc / L.Wadoux
|Ferrari 296 GT3 EVO
|+20.302
|11
|51
|T.Mosca / L.Ferrari / N.Lacorte
|Ferrari 296 GT3 EVO
|+21.6
|12
|34
|C.Krognes / J.Day / H.Chaves
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|+22.519
|13
|222
|K.Jewiss / C.Dawson / R.Barr
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|+22.913
|14
|48
|L.Auer / L.Stolz / M.Engel
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|+25.254
|15
|66
|S.Øgaard / R.Mazzola / A.Levi
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|+27.726
|16
|64
|A.Maini / F.Scherer / T.Drouet
|Ford Mustang GT3 EVO
|+28.623
|17
|60
|C.Stevenson / G.Altoè / K.Lappalainen
|Ferrari 296 GT3 EVO
|+29.22
|18
|87
|G.Piana / R.Salikhov / M.Dienst
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|+30.008
|19
|5
|D.Rappange / G.Oliveira / M.Porter
|McLaren 720S GT3 EVO
|+31.124
|20
|58
|T.Fleming / L.Prette / B.Goethe
|McLaren 720S GT3 EVO
|+32.333
|21
|65
|M.Oosten / N.Baert / E.Coseteng
|Ford Mustang GT3 EVO
|+36.627
|22
|98
|P.Eng / M.Wittmann / J.Dennis
|BMW M4 GT3 EVO
|+38.177
|23
|19
|A.Walker / M.Siebert / C.Mansell
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|+39.336
|24
|23
|H.Fitz-Simon / M.Lynn / B.Dörr
|McLaren 720S GT3 EVO
|+47.534
|25
|25
|E.Perez Companc / E.Cheli / I.Klymenko
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|+1:00.979
|26
|992
|D.De Leon / C.Hahn / J.Rowledge
|BMW M4 GT3 EVO
|+1:03.050
|27
|42
|J.Sagrera / A.Al Harthy / C.Williams
|BMW M4 GT3 EVO
|+1:07.414
|28
|4
|F.Tomlinson / H.George / A.Smalley
|McLaren 720S GT3 EVO
|+1:19.636
|29
|52
|J.Machiels / G.Stadsbader / M.Zagazeta
|Ferrari 296 GT3 EVO
|+2:02.186
|30
|32
|K.van der Linde / J.Pepper / C.Weerts
|BMW M4 GT3 EVO
|+1 Lap
|31
|99
|D.Pereira / A.Frassineti / A.Aka
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|+1 Lap
|32
|991
|J.Kellett / D.Leung / R.De Haan
|BMW M4 GT3 EVO
|+1 Lap
|33
|21
|K.Pauwels / O.Söderström / S.Baud
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|+1 Lap
|34
|74
|D.Blattner / L.Patrese / D.Marschall
|Ferrari 296 GT3 EVO
|+1 Lap
|35
|555
|J.Simmenauer / J.Higgins / L.Cabirou
|McLaren 720S GT3 EVO
|+1 Lap
|36
|77
|J.Rappange / N.Schoonderwoerd / Y.Buurman
|BMW M4 GT3 EVO
|+1 Lap
|37
|88
|D.Di Amato / C.Schreiner / A.Nesov
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|+1 Lap
|38
|91
|R.Bohn / R.Renauer / H.van Eijndhoven
|Porsche 911 GT3 R EVO
|+1 Lap
|39
|11
|M.Tomasoni / A.Muss / V.Hasse-Clot
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|+1 Lap
|40
|111
|J.Pla / S.Gachet / J.Kell
|McLaren 720S GT3 EVO
|+1 Lap
|41
|12
|G.Rindone / T.Kalender / M.Grenier
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|+1 Lap
|42
|45
|A.Jefferies / D.Medler / D.Perel
|Ferrari 296 GT3 EVO
|+2 Laps
|43
|999
|P.Charlaix / J.Boisson / M.Klein
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|+3 Laps
|44
|914
|R.Wolf / M.Mutschlechner / L.Pichler
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|+3 Laps
|45
|8
|R.Krahn / P.Armanni / J.Sturm
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|+4 Laps
|46
|35
|L.Legeret / M.Kastelic / M.Villagomez
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|+8 Laps
|47
|89
|B.Mardini / P.Kolb / A.Fontana
|Porsche 911 GT3 R EVO
|+8 Laps
|48
|41
|S.Malucelli / A.Hellmeister / M.Gomes
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|+13 Laps
|49
|24
|M.Mac / K.Jensen / D.Lind
|Chevrolet Corvette Z06 GT3 R
|+17 Laps
|50
|46
|M.Hesse / V.Rossi / N.Verhagen
|BMW M4 GT3 EVO
|+19 Laps
|51
|96
|P.Niederhauser / M.Mapelli / L.Engstler
|Lamborghini Temerario GT3
|+20 Laps
|52
|63
|F.Perera / M.Paul / M.Bortolotti
|Lamborghini Temerario GT3
|+26 Laps
|911
|M.Hofer / M.Pedersen / A.Malykhin
|Porsche 911 GT3 R EVO
|+45 Laps / DNF
|54
|T.Sathienthirakul / F.Simonazzi / A.Whiteside
|Porsche 911 GT3 R EVO
|+45 Laps / DNF
|269
|M.Moritz / R.Rennhofer / K.Bachler
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|+47 Laps / DNF
|20
|P.Ellis / N.Mazepin / D.Baumann
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|+48 Laps / DNF
|7
|M.Drudi / R.Gunn / N.Thiim
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|+56 Laps / DNF
|10
|G.Magnus / R.Knutsson / A.Ghiretti
|Porsche 911 GT3 R EVO
|+57 Laps / DNF
|44
|T.Pintos / J.Rattican / J.Kelly
|McLaren 720S GT3 EVO
|+59 Laps / DNF
|84
|C.Haase / S.Reicher / M.Winkelhock
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|+68 Laps / DNF
|93
|L.Wolf / E.Cheever / C.Froggatt
|Porsche 911 GT3 R EVO
|+75 Laps / DNF