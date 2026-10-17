Full Race Results: GT World Challenge Portimao

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The Team Verstappen Mercedes on track during the GT World Challenge finale at Portimao.

Full race results for the GT World Challenge Europe finale from Portimao. Image: GT World Challenge

A dramatic final round of the GT World Challenge Europe from Portimao saw Mercedes win as a penalty cost Max Verstappen any chance of a podium.

Here are the full results after three hours of racing in Portugal.

Full race results from GT World Challenge Europe at Portimao

The race was won by the #17 Mercedes-AMG GT3 driven by Ralf Aron, Maxi Gotz, and Fabian Schiller following an early battle with the #80 and #2 Porches.

A mid-race penalty dropped the Team Verstappen entry down the order, the squad having qualified mid-pack following a setup error.

Pos Num Drivers Car Laps/Diff
1 17 R.Aron / M.Götz / F.Schiller Mercedes-AMG GT3 EVO 94 Laps
2 80 R.Feller / T.Preining / B.Buus Porsche 911 GT3 R EVO +5.062
3 2 M.Schuring / D.Boccolacci / A.Picariello Porsche 911 GT3 R EVO +5.411
4 71 F.Schandorff / M.Ebdrup / S.Birch Ferrari 296 GT3 EVO +7.692
5 30 A.Cordeel / M.Lismont / J.Montenegro BMW M4 GT3 EVO +14.406
6 59 J.Loake / D.Macdonald / J.Hawksworth McLaren 720S GT3 EVO +17.137
7 998 U.De Wilde / T.Tramnitz / J.Klingmann BMW M4 GT3 EVO +17.952
8 6 A.Bartone / A.Panis / C.Gazeau Mercedes-AMG GT3 EVO +18.266
9 3 B.Barnicoat / C.Lulham / M.Verstappen Mercedes-AMG GT3 EVO +18.556
10 50 A.Costa / A.Leclerc / L.Wadoux Ferrari 296 GT3 EVO +20.302
11 51 T.Mosca / L.Ferrari / N.Lacorte Ferrari 296 GT3 EVO +21.6
12 34 C.Krognes / J.Day / H.Chaves Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO +22.519
13 222 K.Jewiss / C.Dawson / R.Barr Mercedes-AMG GT3 EVO +22.913
14 48 L.Auer / L.Stolz / M.Engel Mercedes-AMG GT3 EVO +25.254
15 66 S.Øgaard / R.Mazzola / A.Levi Audi R8 LMS GT3 EVO II +27.726
16 64 A.Maini / F.Scherer / T.Drouet Ford Mustang GT3 EVO +28.623
17 60 C.Stevenson / G.Altoè / K.Lappalainen Ferrari 296 GT3 EVO +29.22
18 87 G.Piana / R.Salikhov / M.Dienst Mercedes-AMG GT3 EVO +30.008
19 5 D.Rappange / G.Oliveira / M.Porter McLaren 720S GT3 EVO +31.124
20 58 T.Fleming / L.Prette / B.Goethe McLaren 720S GT3 EVO +32.333
21 65 M.Oosten / N.Baert / E.Coseteng Ford Mustang GT3 EVO +36.627
22 98 P.Eng / M.Wittmann / J.Dennis BMW M4 GT3 EVO +38.177
23 19 A.Walker / M.Siebert / C.Mansell Mercedes-AMG GT3 EVO +39.336
24 23 H.Fitz-Simon / M.Lynn / B.Dörr McLaren 720S GT3 EVO +47.534
25 25 E.Perez Companc / E.Cheli / I.Klymenko Audi R8 LMS GT3 EVO II +1:00.979
26 992 D.De Leon / C.Hahn / J.Rowledge BMW M4 GT3 EVO +1:03.050
27 42 J.Sagrera / A.Al Harthy / C.Williams BMW M4 GT3 EVO +1:07.414
28 4 F.Tomlinson / H.George / A.Smalley McLaren 720S GT3 EVO +1:19.636
29 52 J.Machiels / G.Stadsbader / M.Zagazeta Ferrari 296 GT3 EVO +2:02.186
30 32 K.van der Linde / J.Pepper / C.Weerts BMW M4 GT3 EVO +1 Lap
31 99 D.Pereira / A.Frassineti / A.Aka Audi R8 LMS GT3 EVO II +1 Lap
32 991 J.Kellett / D.Leung / R.De Haan BMW M4 GT3 EVO +1 Lap
33 21 K.Pauwels / O.Söderström / S.Baud Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO +1 Lap
34 74 D.Blattner / L.Patrese / D.Marschall Ferrari 296 GT3 EVO +1 Lap
35 555 J.Simmenauer / J.Higgins / L.Cabirou McLaren 720S GT3 EVO +1 Lap
36 77 J.Rappange / N.Schoonderwoerd / Y.Buurman BMW M4 GT3 EVO +1 Lap
37 88 D.Di Amato / C.Schreiner / A.Nesov Audi R8 LMS GT3 EVO II +1 Lap
38 91 R.Bohn / R.Renauer / H.van Eijndhoven Porsche 911 GT3 R EVO +1 Lap
39 11 M.Tomasoni / A.Muss / V.Hasse-Clot Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO +1 Lap
40 111 J.Pla / S.Gachet / J.Kell McLaren 720S GT3 EVO +1 Lap
41 12 G.Rindone / T.Kalender / M.Grenier Mercedes-AMG GT3 EVO +1 Lap
42 45 A.Jefferies / D.Medler / D.Perel Ferrari 296 GT3 EVO +2 Laps
43 999 P.Charlaix / J.Boisson / M.Klein Mercedes-AMG GT3 EVO +3 Laps
44 914 R.Wolf / M.Mutschlechner / L.Pichler Porsche 911 GT3 R (992) EVO +3 Laps
45 8 R.Krahn / P.Armanni / J.Sturm Porsche 911 GT3 R (992) EVO +4 Laps
46 35 L.Legeret / M.Kastelic / M.Villagomez Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO +8 Laps
47 89 B.Mardini / P.Kolb / A.Fontana Porsche 911 GT3 R EVO +8 Laps
48 41 S.Malucelli / A.Hellmeister / M.Gomes Porsche 911 GT3 R (992) EVO +13 Laps
49 24 M.Mac / K.Jensen / D.Lind Chevrolet Corvette Z06 GT3 R +17 Laps
50 46 M.Hesse / V.Rossi / N.Verhagen BMW M4 GT3 EVO +19 Laps
51 96 P.Niederhauser / M.Mapelli / L.Engstler Lamborghini Temerario GT3 +20 Laps
52 63 F.Perera / M.Paul / M.Bortolotti Lamborghini Temerario GT3 +26 Laps
911 M.Hofer / M.Pedersen / A.Malykhin Porsche 911 GT3 R EVO +45 Laps / DNF
54 T.Sathienthirakul / F.Simonazzi / A.Whiteside Porsche 911 GT3 R EVO +45 Laps / DNF
269 M.Moritz / R.Rennhofer / K.Bachler Porsche 911 GT3 R (992) EVO +47 Laps / DNF
20 P.Ellis / N.Mazepin / D.Baumann Mercedes-AMG GT3 EVO +48 Laps / DNF
7 M.Drudi / R.Gunn / N.Thiim Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO +56 Laps / DNF
10 G.Magnus / R.Knutsson / A.Ghiretti Porsche 911 GT3 R EVO +57 Laps / DNF
44 T.Pintos / J.Rattican / J.Kelly McLaren 720S GT3 EVO +59 Laps / DNF
84 C.Haase / S.Reicher / M.Winkelhock Audi R8 LMS GT3 EVO II +68 Laps / DNF
93 L.Wolf / E.Cheever / C.Froggatt Porsche 911 GT3 R EVO +75 Laps / DNF
Max Verstappen

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