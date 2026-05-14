Nürburgring 24 Hours Results: Qualifying 1
Nürburgring 24 Hours 2026 Qualifying 1 results and full classification from the opening session.
Max Verstappen finished third in the #3 Team Verstappen Mercedes-AMG GT3 in two hour session.
|Pos.
|No.
|Vehicle
|Fastest
|Gap
|Class
|1
|80
|Mercedes-AMG GT3
|08:14.957
|SP 9
|2
|1
|BMW M4 GT3 EVO
|08:18.069
|3.112
|SP 9
|3
|3
|Mercedes-AMG GT3
|08:18.539
|3.582
|SP 9
|4
|99
|BMW M4 GT3 EVO
|08:18.602
|3.645
|SP 9
|5
|911
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|08:21.717
|6.76
|SP 9
|6
|130
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|08:21.998
|7.041
|SP 9
|7
|77
|BMW M4 GT3 EVO
|08:26.625
|11.668
|SP 9
|8
|64
|Ford Mustang GT3 EVO (2026)
|08:26.751
|11.794
|SP 9
|9
|16
|Audi R8 LMS GT3 evo II
|08:27.080
|12.123
|SP 9
|10
|17
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|08:27.176
|12.219
|SP 9
|11
|84
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|08:28.102
|13.145
|SP 9
|12
|81
|BMW M3 Touring 24h
|08:28.548
|13.591
|SP-X
|13
|33
|Audi R8 LMS GT3 evo II
|08:29.072
|14.115
|SP 9
|14
|44
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|08:29.393
|14.436
|SP 9
|15
|45
|Ferrari 296 GT3 Evo26
|08:30.609
|15.652
|SP 9
|16
|48
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|08:30.935
|15.978
|SP 9
|17
|47
|Mercedes-AMG GT3
|08:31.958
|17.001
|SP 9
|18
|4
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|08:32.456
|17.499
|SP 9
|19
|32
|Mercedes-AMG GT3
|08:32.483
|17.526
|SP 9
|20
|54
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|08:32.567
|17.61
|SP 9
|21
|11
|Mercedes-AMG GT3
|08:32.869
|17.912
|SP 9
|22
|26
|Mercedes-AMG GT3
|08:34.139
|19.182
|SP 9
|23
|86
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|08:35.510
|20.553
|SP 9
|24
|123
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|08:35.740
|20.783
|SP 9
|25
|69
|McLaren 720S-GT3
|08:36.357
|21.4
|SP 9
|26
|30
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|08:38.166
|23.209
|SP 9
|27
|75
|Audi R8 LMS GT3 evo II
|08:39.175
|24.218
|AT1
|28
|71
|Audi R8 LMS GT3 evo II
|08:41.760
|26.803
|SP 9
|29
|65
|Ford Mustang GT3 EVO (2026)
|08:42.958
|28.001
|SP 9
|30
|34
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|08:43.211
|28.254
|SP 9
|31
|777
|Porsche 911 GT3 Cup (992)
|08:43.329
|28.372
|Cup 2
|32
|5
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|08:44.810
|29.853
|SP 9
|33
|18
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|08:46.440
|31.483
|SP 9
|34
|37
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|08:47.796
|32.839
|SP 9
|35
|62
|HWA EVO.R
|08:49.127
|34.17
|SP-X
|36
|909
|Porsche 911 GT3 Cup (992)
|08:49.164
|34.207
|Cup 2
|37
|7
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|08:49.757
|34.8
|SP 9
|38
|19
|Audi R8 LMS GT3 evo II
|08:50.451
|35.494
|AT1
|39
|918
|Porsche 911 GT3 Cup (992)
|08:51.306
|36.349
|Cup 2
|40
|66
|KTM X-Bow GTX
|08:53.417
|38.46
|SP-X
|41
|904
|Porsche 911 GT3 Cup (992)
|08:53.677
|38.72
|Cup 2
|42
|67
|Ford Mustang GT3 EVO (2026)
|08:56.102
|41.145
|SP 9
|43
|632
|Porsche 911 GT3 Cup (992.1)
|08:56.122
|41.165
|AT2
|44
|320
|Porsche 911 GT3 Cup (992.1)
|08:56.460
|41.503
|AT2
|45
|39
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|08:58.853
|43.896
|SP 9
|46
|902
|Porsche 911 GT3 Cup (992)
|08:58.907
|43.95
|Cup 2
|47
|992
|Porsche 911 GT3 CUP MR
|09:00.980
|46.023
|SP-PRO
|48
|61
|HWA EVO.R
|09:01.370
|46.413
|SP-X
|49
|50
|VW Golf GTI Clubsport 24h
|09:01.912
|46.955
|SP 4T
|50
|962
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|09:02.310
|47.353
|Cup 3
|51
|971
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|09:03.398
|48.441
|Cup 3
|52
|888
|BMW M4 GT4 EVO (G82)
|09:05.497
|50.54
|SP 10
|53
|36
|BMW E89 Z4 (EVO 2013)
|09:05.771
|50.814
|SP 9
|54
|88
|Subaru WRX
|09:06.239
|51.282
|SP 4T
|55
|8
|Audi R8 LMS GT3 evo II
|09:06.567
|51.61
|SP 9
|56
|180
|BMW M4 GT4 EVO (G82)
|09:06.765
|51.808
|SP 10
|57
|176
|Mercedes-AMG GT4
|09:07.200
|52.243
|SP 10
|58
|830
|Hyundai Motor Company ELANTRA N TCR
|09:07.404
|52.447
|TCR
|59
|925
|Porsche 911 GT3 Cup (992)
|09:10.190
|55.233
|Cup 2
|60
|919
|Porsche 911 GT3 Cup (992)
|09:10.470
|55.513
|Cup 2
|61
|40
|BMW E89 Z4 (EVO 2013)
|09:12.833
|57.876
|SP 9
|62
|95
|Porsche 911 GT3 Cup (992)
|09:13.534
|58.577
|Cup 2
|63
|908
|Porsche 911 GT3 Cup (992)
|09:16.535
|1:01.578
|Cup 2
|64
|170
|Toyota GR Supra GT4 EVO2
|09:16.876
|1:01.919
|SP 10
|65
|91
|Porsche 911 GT3 Cup (991)
|09:16.933
|1:01.976
|SP 7
|66
|63
|HWA EVO.R
|09:18.049
|1:03.092
|SP-X
|67
|941
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|09:18.746
|1:03.789
|Cup 3
|68
|59
|McLaren Artura Trophy Evo
|09:19.364
|1:04.407
|SP 8T
|69
|76
|VW Golf GTI Clubsport 24h
|09:20.549
|1:05.592
|SP 4T
|70
|959
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|09:21.325
|1:06.368
|Cup 3
|71
|90
|Toyota GR Supra GT4 EVO2
|09:22.212
|1:07.255
|SP 10
|72
|420
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|09:22.858
|1:07.901
|SP 7
|73
|966
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|09:23.415
|1:08.458
|Cup 3
|74
|187
|BMW M4 GT4 (G82)
|09:24.866
|1:09.909
|SP 10
|75
|302
|Hyundai Motor Company ELANTRAN1 RP
|09:27.510
|1:12.553
|SP 4T
|76
|189
|BMW M4 GT4 EVO (G82)
|09:27.579
|1:12.622
|SP 10
|77
|164
|Porsche 718 Cayman GT4 RS CS
|09:29.535
|1:14.578
|SP 10
|78
|776
|Audi RS3 LMS SEQ
|09:29.852
|1:14.895
|TCR
|79
|949
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|09:30.117
|1:15.160
|Cup 3
|80
|145
|BMW M4 GT4 EVO (G82)
|09:31.475
|1:16.518
|SP 10
|81
|177
|BMW M4 GT4 EVO (G82)
|09:36.593
|1:21.636
|SP 10
|82
|961
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|09:37.808
|1:22.851
|Cup 3
|83
|999
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|09:39.725
|1:24.768
|Cup 3
|84
|900
|Porsche 911 GT3 Cup (992)
|09:40.509
|1:25.552
|Cup 2
|85
|13
|Porsche 911 GT3 Cup (992)
|09:41.860
|1:26.903
|Cup 2
|86
|448
|Porsche Cayman S*
|09:42.348
|1:27.391
|V6
|87
|303
|Hyundai Motor Company ELANTRAN1 RP
|09:42.780
|1:27.823
|SP 4T
|88
|171
|Porsche 718 Cayman GT4 RS CS
|09:43.845
|1:28.888
|SP 10
|89
|967
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|09:47.005
|1:32.048
|Cup 3
|90
|978
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|09:47.630
|1:32.673
|Cup 3
|91
|169
|Aston Martin Vantage AMR GT4
|09:48.962
|1:34.005
|SP 10
|92
|952
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|09:49.028
|1:34.071
|Cup 3
|93
|195
|BMW M240i Racing Cup*
|09:50.809
|1:35.852
|BMW M240i
|94
|82
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|09:55.010
|1:40.053
|SP 7
|95
|658
|BMW M240i Racing Cup*
|09:55.941
|1:40.984
|BMW M240i
|96
|652
|BMW M240i Racing Cup*
|09:56.187
|1:41.230
|BMW M240i
|97
|175
|Mercedes-AMG GT4
|09:56.340
|1:41.383
|SP 10
|98
|480
|Audi S3-Lim*
|09:57.124
|1:42.167
|VT2 Front
|99
|969
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|09:57.436
|1:42.479
|Cup 3
|100
|396
|Porsche Cayman S*
|09:59.938
|1:44.981
|V6
|101
|979
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|10:00.329
|1:45.372
|Cup 3
|102
|898
|BMW M2 Racing (G87)*
|10:00.417
|1:45.460
|BMW
|103
|577
|Cupra Leon Competición TCR
|10:00.474
|1:45.517
|TCR
|104
|519
|Toyota Supra*
|10:02.125
|1:47.168
|VT2 Hecka
|105
|415
|Porsche 911 Carrera*
|10:03.426
|1:48.469
|V6
|106
|939
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|10:08.642
|1:53.685
|Cup 3
|107
|899
|BMW M2 Racing (G87)*
|10:10.273
|1:55.316
|BMW
|108
|89
|VW GOLF 7 GTI TCR DSG
|10:10.722
|1:55.765
|TCR
|109
|878
|BMW M2 Racing (G87)*
|10:11.722
|1:56.765
|BMW
|110
|670
|BMW M240i Racing Cup*
|10:12.481
|1:57.524
|BMW M240i
|111
|650
|BMW M240i Racing Cup*
|10:13.612
|1:58.655
|BMW M240i
|112
|10
|VW Golf GTI Clubsport 24h
|10:14.035
|1:59.078
|SP 3T
|113
|500
|BMW 330i*
|10:14.585
|1:59.628
|VT2 Hecka
|114
|982
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|10:15.943
|2:00.986
|Cup 3
|115
|321
|VW GOLF 7 GTI TCR DSG
|10:17.331
|2:02.374
|SP 3T
|116
|440
|Porsche Cayman CM12*
|10:17.558
|2:02.601
|V5
|117
|665
|BMW M240i Racing Cup*
|10:17.940
|2:02.983
|BMW M240i
|118
|651
|BMW M240i Racing Cup*
|10:19.917
|2:04.960
|BMW M240i
|119
|653
|BMW M240i Racing Cup*
|10:22.560
|2:07.603
|BMW M240i
|120
|503
|Toyota Supra*
|10:23.344
|2:08.387
|VT2 Hecka
|121
|977
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|10:24.501
|2:09.544
|Cup 3
|122
|100
|BMW 325i*
|10:24.879
|2:09.922
|BMW 325i
|123
|474
|VW Golf GTI *
|10:25.572
|2:10.615
|VT2 Front
|124
|520
|Toyota Supra*
|10:25.715
|2:10.758
|VT2 Hecka
|125
|109
|Toyota GR Yaris
|10:28.283
|2:13.326
|SP 2T
|126
|471
|Cupra Leon KL*
|10:30.500
|2:15.543
|VT2 Front
|127
|410
|Porsche Cayman GTS*
|10:30.635
|2:15.678
|V6
|128
|669
|BMW M240i Racing Cup*
|10:31.169
|2:16.212
|BMW M240i
|129
|146
|Porsche 911 GT3 Cup (992.1)
|10:33.208
|2:18.251
|AT2
|130
|945
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
|10:33.785
|2:18.828
|Cup 3
|131
|501
|BMW 330i*
|10:34.205
|2:19.248
|VT2 Hecka
|132
|870
|BMW M2 Racing (G87)*
|10:35.274
|2:20.317
|BMW
|133
|454
|Porsche Cayman CM12*
|10:37.937
|2:22.980
|V5
|134
|472
|Cupra Leon KL*
|10:38.747
|2:23.790
|VT2 Front
|135
|514
|BMW 330i*
|10:39.037
|2:24.080
|VT2 Hecka
|136
|55
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|10:39.446
|2:24.489
|SP 9
|137
|677
|BMW M240i Racing Cup*
|10:39.891
|2:24.934
|BMW M240i
|138
|455
|Porsche Cayman CM12*
|10:40.144
|2:25.187
|V5
|139
|444
|Porsche Cayman CM12*
|10:46.113
|2:31.156
|V5
|140
|667
|BMW M240i Racing Cup*
|10:46.754
|2:31.797
|BMW M240i
|141
|112
|BMW 325i (e90)*
|10:47.067
|2:32.110
|BMW 325i
|142
|800
|VW GOLF 7 GTI TCR DSG
|10:47.536
|2:32.579
|SP 3T
|143
|524
|Toyota Supra*
|10:47.966
|2:33.009
|VT2 Hecka
|144
|808
|Cupra TCR DSG
|10:49.041
|2:34.084
|SP 3T
|145
|110
|Toyota GR Yaris
|10:49.475
|2:34.518
|SP 2T
|146
|418
|Porsche Cayman S*
|10:50.210
|2:35.253
|V6
|147
|108
|BMW 325i (e90)*
|10:59.645
|2:44.688
|BMW 325i
|148
|300
|Dacia Logan
|11:03.438
|2:48.481
|SP 3T
|149
|445
|Porsche Cayman CM12*
|11:05.048
|2:50.091
|V5
|150
|505
|BMW 330i*
|11:06.774
|2:51.817
|VT2 Hecka
|151
|380
|Opel Corsa GS Line 130*
|11:07.627
|2:52.670
|SP 2T
|152
|821
|Audi RS3 LMS DSG*
|11:16.229
|3:01.272
|SP 3T
|153
|277
|BMW 318ti (E36)*
|11:35.917
|3:20.960
|SP 3
|154
|101
|BMW 325i (e90)*
|11:38.514
|3:23.557
|BMW 325i
|155
|152
|BMW 325CI*
|11:41.597
|3:26.640
|SP 4
|156
|477
|VW Scirocco R TSI*
|12:07.784
|3:52.827
|VT2 Front
|157
|24
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|SP 9
|158
|786
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|SP 9
|159
|569
|BMW 328i*
|VT2 Hecka
|160
|35
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|SP 9