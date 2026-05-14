Nürburgring 24 Hours Results: Qualifying 1

Mat Coch
The Team Verstappen Mercedes-AMG GT3 fills the frame as it navigates the Nordschleife.

Full results from the Nürburgring 24 Hours at the Nordschleife

Nürburgring 24 Hours 2026 Qualifying 1 results and full classification from the opening session.

Max Verstappen finished third in the #3 Team Verstappen Mercedes-AMG GT3 in two hour session.

Pos. No. Vehicle Fastest Gap Class
1 80 Mercedes-AMG GT3 08:14.957 SP 9
2 1 BMW M4 GT3 EVO 08:18.069 3.112 SP 9
3 3 Mercedes-AMG GT3 08:18.539 3.582 SP 9
4 99 BMW M4 GT3 EVO 08:18.602 3.645 SP 9
5 911 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 08:21.717 6.76 SP 9
6 130 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 08:21.998 7.041 SP 9
7 77 BMW M4 GT3 EVO 08:26.625 11.668 SP 9
8 64 Ford Mustang GT3 EVO (2026) 08:26.751 11.794 SP 9
9 16 Audi R8 LMS GT3 evo II 08:27.080 12.123 SP 9
10 17 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 08:27.176 12.219 SP 9
11 84 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 08:28.102 13.145 SP 9
12 81 BMW M3 Touring 24h 08:28.548 13.591 SP-X
13 33 Audi R8 LMS GT3 evo II 08:29.072 14.115 SP 9
14 44 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 08:29.393 14.436 SP 9
15 45 Ferrari 296 GT3 Evo26 08:30.609 15.652 SP 9
16 48 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 08:30.935 15.978 SP 9
17 47 Mercedes-AMG GT3 08:31.958 17.001 SP 9
18 4 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 08:32.456 17.499 SP 9
19 32 Mercedes-AMG GT3 08:32.483 17.526 SP 9
20 54 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 08:32.567 17.61 SP 9
21 11 Mercedes-AMG GT3 08:32.869 17.912 SP 9
22 26 Mercedes-AMG GT3 08:34.139 19.182 SP 9
23 86 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 08:35.510 20.553 SP 9
24 123 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 08:35.740 20.783 SP 9
25 69 McLaren 720S-GT3 08:36.357 21.4 SP 9
26 30 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 08:38.166 23.209 SP 9
27 75 Audi R8 LMS GT3 evo II 08:39.175 24.218 AT1
28 71 Audi R8 LMS GT3 evo II 08:41.760 26.803 SP 9
29 65 Ford Mustang GT3 EVO (2026) 08:42.958 28.001 SP 9
30 34 Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 08:43.211 28.254 SP 9
31 777 Porsche 911 GT3 Cup (992) 08:43.329 28.372 Cup 2
32 5 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 08:44.810 29.853 SP 9
33 18 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 08:46.440 31.483 SP 9
34 37 Aston Martin Vantage AMR GT3 08:47.796 32.839 SP 9
35 62 HWA EVO.R 08:49.127 34.17 SP-X
36 909 Porsche 911 GT3 Cup (992) 08:49.164 34.207 Cup 2
37 7 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 08:49.757 34.8 SP 9
38 19 Audi R8 LMS GT3 evo II 08:50.451 35.494 AT1
39 918 Porsche 911 GT3 Cup (992) 08:51.306 36.349 Cup 2
40 66 KTM X-Bow GTX 08:53.417 38.46 SP-X
41 904 Porsche 911 GT3 Cup (992) 08:53.677 38.72 Cup 2
42 67 Ford Mustang GT3 EVO (2026) 08:56.102 41.145 SP 9
43 632 Porsche 911 GT3 Cup (992.1) 08:56.122 41.165 AT2
44 320 Porsche 911 GT3 Cup (992.1) 08:56.460 41.503 AT2
45 39 Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 08:58.853 43.896 SP 9
46 902 Porsche 911 GT3 Cup (992) 08:58.907 43.95 Cup 2
47 992 Porsche 911 GT3 CUP MR 09:00.980 46.023 SP-PRO
48 61 HWA EVO.R 09:01.370 46.413 SP-X
49 50 VW Golf GTI Clubsport 24h 09:01.912 46.955 SP 4T
50 962 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 09:02.310 47.353 Cup 3
51 971 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 09:03.398 48.441 Cup 3
52 888 BMW M4 GT4 EVO (G82) 09:05.497 50.54 SP 10
53 36 BMW E89 Z4 (EVO 2013) 09:05.771 50.814 SP 9
54 88 Subaru WRX 09:06.239 51.282 SP 4T
55 8 Audi R8 LMS GT3 evo II 09:06.567 51.61 SP 9
56 180 BMW M4 GT4 EVO (G82) 09:06.765 51.808 SP 10
57 176 Mercedes-AMG GT4 09:07.200 52.243 SP 10
58 830 Hyundai Motor Company ELANTRA N TCR 09:07.404 52.447 TCR
59 925 Porsche 911 GT3 Cup (992) 09:10.190 55.233 Cup 2
60 919 Porsche 911 GT3 Cup (992) 09:10.470 55.513 Cup 2
61 40 BMW E89 Z4 (EVO 2013) 09:12.833 57.876 SP 9
62 95 Porsche 911 GT3 Cup (992) 09:13.534 58.577 Cup 2
63 908 Porsche 911 GT3 Cup (992) 09:16.535 1:01.578 Cup 2
64 170 Toyota GR Supra GT4 EVO2 09:16.876 1:01.919 SP 10
65 91 Porsche 911 GT3 Cup (991) 09:16.933 1:01.976 SP 7
66 63 HWA EVO.R 09:18.049 1:03.092 SP-X
67 941 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 09:18.746 1:03.789 Cup 3
68 59 McLaren Artura Trophy Evo 09:19.364 1:04.407 SP 8T
69 76 VW Golf GTI Clubsport 24h 09:20.549 1:05.592 SP 4T
70 959 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 09:21.325 1:06.368 Cup 3
71 90 Toyota GR Supra GT4 EVO2 09:22.212 1:07.255 SP 10
72 420 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 09:22.858 1:07.901 SP 7
73 966 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 09:23.415 1:08.458 Cup 3
74 187 BMW M4 GT4 (G82) 09:24.866 1:09.909 SP 10
75 302 Hyundai Motor Company ELANTRAN1 RP 09:27.510 1:12.553 SP 4T
76 189 BMW M4 GT4 EVO (G82) 09:27.579 1:12.622 SP 10
77 164 Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 09:29.535 1:14.578 SP 10
78 776 Audi RS3 LMS SEQ 09:29.852 1:14.895 TCR
79 949 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 09:30.117 1:15.160 Cup 3
80 145 BMW M4 GT4 EVO (G82) 09:31.475 1:16.518 SP 10
81 177 BMW M4 GT4 EVO (G82) 09:36.593 1:21.636 SP 10
82 961 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 09:37.808 1:22.851 Cup 3
83 999 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 09:39.725 1:24.768 Cup 3
84 900 Porsche 911 GT3 Cup (992) 09:40.509 1:25.552 Cup 2
85 13 Porsche 911 GT3 Cup (992) 09:41.860 1:26.903 Cup 2
86 448 Porsche Cayman S* 09:42.348 1:27.391 V6
87 303 Hyundai Motor Company ELANTRAN1 RP 09:42.780 1:27.823 SP 4T
88 171 Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 09:43.845 1:28.888 SP 10
89 967 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 09:47.005 1:32.048 Cup 3
90 978 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 09:47.630 1:32.673 Cup 3
91 169 Aston Martin Vantage AMR GT4 09:48.962 1:34.005 SP 10
92 952 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 09:49.028 1:34.071 Cup 3
93 195 BMW M240i Racing Cup* 09:50.809 1:35.852 BMW M240i
94 82 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 09:55.010 1:40.053 SP 7
95 658 BMW M240i Racing Cup* 09:55.941 1:40.984 BMW M240i
96 652 BMW M240i Racing Cup* 09:56.187 1:41.230 BMW M240i
97 175 Mercedes-AMG GT4 09:56.340 1:41.383 SP 10
98 480 Audi S3-Lim* 09:57.124 1:42.167 VT2 Front
99 969 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 09:57.436 1:42.479 Cup 3
100 396 Porsche Cayman S* 09:59.938 1:44.981 V6
101 979 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 10:00.329 1:45.372 Cup 3
102 898 BMW M2 Racing (G87)* 10:00.417 1:45.460 BMW
103 577 Cupra Leon Competición TCR 10:00.474 1:45.517 TCR
104 519 Toyota Supra* 10:02.125 1:47.168 VT2 Hecka
105 415 Porsche 911 Carrera* 10:03.426 1:48.469 V6
106 939 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 10:08.642 1:53.685 Cup 3
107 899 BMW M2 Racing (G87)* 10:10.273 1:55.316 BMW
108 89 VW GOLF 7 GTI TCR DSG 10:10.722 1:55.765 TCR
109 878 BMW M2 Racing (G87)* 10:11.722 1:56.765 BMW
110 670 BMW M240i Racing Cup* 10:12.481 1:57.524 BMW M240i
111 650 BMW M240i Racing Cup* 10:13.612 1:58.655 BMW M240i
112 10 VW Golf GTI Clubsport 24h 10:14.035 1:59.078 SP 3T
113 500 BMW 330i* 10:14.585 1:59.628 VT2 Hecka
114 982 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 10:15.943 2:00.986 Cup 3
115 321 VW GOLF 7 GTI TCR DSG 10:17.331 2:02.374 SP 3T
116 440 Porsche Cayman CM12* 10:17.558 2:02.601 V5
117 665 BMW M240i Racing Cup* 10:17.940 2:02.983 BMW M240i
118 651 BMW M240i Racing Cup* 10:19.917 2:04.960 BMW M240i
119 653 BMW M240i Racing Cup* 10:22.560 2:07.603 BMW M240i
120 503 Toyota Supra* 10:23.344 2:08.387 VT2 Hecka
121 977 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 10:24.501 2:09.544 Cup 3
122 100 BMW 325i* 10:24.879 2:09.922 BMW 325i
123 474 VW Golf GTI * 10:25.572 2:10.615 VT2 Front
124 520 Toyota Supra* 10:25.715 2:10.758 VT2 Hecka
125 109 Toyota GR Yaris 10:28.283 2:13.326 SP 2T
126 471 Cupra Leon KL* 10:30.500 2:15.543 VT2 Front
127 410 Porsche Cayman GTS* 10:30.635 2:15.678 V6
128 669 BMW M240i Racing Cup* 10:31.169 2:16.212 BMW M240i
129 146 Porsche 911 GT3 Cup (992.1) 10:33.208 2:18.251 AT2
130 945 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) 10:33.785 2:18.828 Cup 3
131 501 BMW 330i* 10:34.205 2:19.248 VT2 Hecka
132 870 BMW M2 Racing (G87)* 10:35.274 2:20.317 BMW
133 454 Porsche Cayman CM12* 10:37.937 2:22.980 V5
134 472 Cupra Leon KL* 10:38.747 2:23.790 VT2 Front
135 514 BMW 330i* 10:39.037 2:24.080 VT2 Hecka
136 55 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 10:39.446 2:24.489 SP 9
137 677 BMW M240i Racing Cup* 10:39.891 2:24.934 BMW M240i
138 455 Porsche Cayman CM12* 10:40.144 2:25.187 V5
139 444 Porsche Cayman CM12* 10:46.113 2:31.156 V5
140 667 BMW M240i Racing Cup* 10:46.754 2:31.797 BMW M240i
141 112 BMW 325i (e90)* 10:47.067 2:32.110 BMW 325i
142 800 VW GOLF 7 GTI TCR DSG 10:47.536 2:32.579 SP 3T
143 524 Toyota Supra* 10:47.966 2:33.009 VT2 Hecka
144 808 Cupra TCR DSG 10:49.041 2:34.084 SP 3T
145 110 Toyota GR Yaris 10:49.475 2:34.518 SP 2T
146 418 Porsche Cayman S* 10:50.210 2:35.253 V6
147 108 BMW 325i (e90)* 10:59.645 2:44.688 BMW 325i
148 300 Dacia Logan 11:03.438 2:48.481 SP 3T
149 445 Porsche Cayman CM12* 11:05.048 2:50.091 V5
150 505 BMW 330i* 11:06.774 2:51.817 VT2 Hecka
151 380 Opel Corsa GS Line 130* 11:07.627 2:52.670 SP 2T
152 821 Audi RS3 LMS DSG* 11:16.229 3:01.272 SP 3T
153 277 BMW 318ti (E36)* 11:35.917 3:20.960 SP 3
154 101 BMW 325i (e90)* 11:38.514 3:23.557 BMW 325i
155 152 BMW 325CI* 11:41.597 3:26.640 SP 4
156 477 VW Scirocco R TSI* 12:07.784 3:52.827 VT2 Front
157 24 Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 SP 9
158 786 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 SP 9
159 569 BMW 328i* VT2 Hecka
160 35 Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO SP 9
Max Verstappen Nurburgring 24 Hours

