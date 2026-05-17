Nürburgring 24 Hours results: Final race classification

Mat Coch
Add as a preferred source on Google
The Nürburgring 24 Hours field rolls through the final chicane ahead of the start of the race.

Full Nürburgring 24 Hours results for the 2026 edition of the race

Complete Nürburgring 24 Hours results from the 2026 edition of the famed endurance event at the Nordschleife.

It was another tumultuous event, headlined by drama for Max Verstappen in the #3 Team Verstappen Mercedes-AMG GT3 entry with countless other incidents and upsets across the duration of the race.

Nürburgring 24 Hours results, final race classification

Pos Entry Laps/Gap
1 #80 Winward Racing – Mercedes-AMG GT3
Engel Maro, Stolz Luca, Schiller Fabian, Martin Maxime		 LAP 156
2 #84 Red Bull Team ABT – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Engstler Luca, Bortolotti Mirko, Niederhauser Patric		 46.311
3 #34 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Krognes Christian, Drudi Mattia, Thiim Nicki, Fernadez Laser Felipe		 2:28.750
4 #99 ROWE RACING – BMW M4 GT3 EVO
Harper Daniel, Hesse Max, Van der Linde Sheldon, Vanthoor Dries		 2:46.074
5 #81 BMW M Motorsport – BMW M3 Touring 24h
Klingmann Jens, de Wilde Ugo, de Phillippi Connor, Verhagen Neil		 4:43.814
6 #24 Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Heinrich Laurin, Vanthoor Laurens, Feller Ricardo		 7:50.506
7 #67 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Olsen Dennis, Mies Christopher, Vervisch Frederic, Stippler Frank		 LAP 155
8 #54 Dinamic GT SRL – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Buus Bastian, Christensen Michael Klitgaard, Sturm Joel, Hartog Loek		 1.569
9 #77 Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 EVO
Wittmann Marco, Eng Philpp, Weerts Charles, Frijns Robin		 LAP 154
10 #48 48 LOSCH MOTORSPORT by Black Falcon – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Arrow Daan, Assenheimer Patrick, Muller Tobias, Pereira Dylan		 1:41.408
11 #18 Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Tilley Kyle, Hill Jake, Patrick Kolb, Hofer Max		 LAP 153
12 #123 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Rump Martin, Bunnagel Ben, Brundle Alexander		 5:12.522
13 #30 Hankook Competition – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Kim Jongkyum, Bruins Roelof, Cho Steven, Seefried Marco		 LAP 151
14 #4 Goroyan RT by Car Collection – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Goroyan Artur, Kivtka Oleg, Berthon Nathanael, Fontana Alex		 LAP 150
15 #86 High Class Racing – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Li Kerong, Fjordbach Anders, Ye Hongli, Harry King		 1:10.579
16 #69 Doerr Motorsport GmbH – McLaren 720S-GT3
Glock Timo, Scheider Timo, Dorr Ben, Kirchhofer Marvin		 5:34.164
17 #55 Dinamic GT SRL – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Beretta Michele, Ghiretti Alessandro, Sturm Joel, Hartog Loek		 LAP 149
18 #32 Toyo Tires with Ring Racing – Mercedes-AMG GT3
Nakayama Yuichi, Gulden Andreas, Sandtler Tim		 48:25.058
19 #900 BLACK FALCON Team ZIMMERMANN – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Hardt Alexander, Hites Michelson Benjamin, Koslowski Benjamin, Meijer Paul		 LAP 148
20 #902 Team LIQUI MOLY by BLACK FALCON – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Harrison Ryan, Nagelsdiek Noah, Rennhofer Raphael, Wassertheurer Leon		 7:01.595
21 #5 BLACK FALCON Team EAE – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Kaya Mustafa Mehmet, Kiefer Thomas, Piana Gabriele, Stursberg Mike		 LAP 147
22 #777 RPM Racing – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Krohn Tracy, Jonsson Nic, Hamprecht Philip, Huisman Patrick		 LAP 146
23 #904 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Zsigo Antal, Benko Adam, Walter Csaba, Kranz Moritz		 LAP 145
24 #71 JUTA Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
Blank Otto, Kaffer Pierre, Grossmann Bjorn, Jons Christer		 LAP 143
25 #145 Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Cate Peter, Bednarski Joshua, Schutze Tom, Bleekemolen Jeroen		 8:34.603
26 #962 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Oberheim Moritz, Miemois Philip, Stegmann Lorenz, Wiedmann Niclas		 LAP 142
27 #925 Huber Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Miller Jon, Lander Jaden, Allen Christopher, Wehrmann Hans		 29.115
28 #888 Hofor Racing by Bonk Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Partl Max, Schrey Michael, Wiskirchen Philip, Wolter Thorsten		 2:31.190
29 #971 Speedworxx Automotive – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Linden Franz, Sandberg Oskar, Fielenbach Alexander, Braun Erik		 7:27.147
30 #176 PROsport racing – Mercedes-AMG GT4
de Oliveira Guilherme, Himmels Yannik, IbaÃ±ez LLuc, Viebahn Jorg		 LAP 141
31 #961 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Rauer Marius, Makes Michal, Zhang Zhen Dong, Lu Chao		 LAP 139
32 #88 SUBARU TECNICA INTERNATIONAL – Subaru WRX
Van Dam Carlo, Sasaki Kota, Iguchi Takuto, Kubo Rintaro		 17.634
33 #999 Muhlner Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Polzler Maxwell, Rink Christopher, Riemer Kai, Beckwermert Matthias		 LAP 138
34 #982 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Krombach Christoph, Kunz Oliver, Duffner Axel, Weber Leo-Livius Arne		 LAP 137
35 #919 CLICKVERSICHERUNG,de – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Chrzanowski Robin, Jodexnis Kersten, Jodexnis Richard-Sven, Scharmach Peter		 45.303
36 #949 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Wenisch Aaron, Graberg Tommy, Gupta Akshay, Simon Bjorn		 2:46.229
37 #939 BLACK FALCON Team Zimmermann – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Kroker Alexander, Ruf Anton, Sartingen Axel, Schwenk Nils		 4:51.674
38 #3 Winward Racing – Mercedes-AMG GT3
Verstappen Max, Auer Lucas, Gounon Jules, Juncadella Daniel		 LAP 135
39 #171 BSL Racing Team – Porsche 718 Cayman GT4 RS CS
Walker Alexander, Ullstrom Eric, Hagnauer Philipp, Klasen Arno		 2:19.943
40 #945 Renazzo Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Nolken Markus, Nolken Daniel, Meixner Alexander, Okumura Kouichi		 5:00.769
41 #320 Four Motors GmbH – Porsche 911 GT3 Cup (992,1)
Smudo, Bollerslev Henrik, van Ramshorst Marco, Lopez Cesaratto Nazareno		 LAP 134
42 #13 Cargraphic by Kurt Ecke Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Albrecht Bernd, Ecke Kurt, Sczepansky Andreas, Jager Mike		 1:00.669
43 #170 Toyo Tires with Ring Racing – Toyota GR Supra GT4 EVO2
Alesi Giuliano, Kotaka Kazuto, Koyama Miki, Okumoto Shunji		 11:18.974
44 #164 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 RS CS
Brodmerkel Stephan, Still Hendrik, Vohringer Jurgen, Scholl Constantin		 LAP 133
45 #91 Reiter Engineering – Porsche 911 GT3 Cup (991)
Ertl Lukas, Ertl Maximilian, Ertl Stefan, Benndorf Matthias		 3:14.460
46 #878 SRS Team Sorg Rennsport – BMW M2 Racing (G87)*
Hill Maximilian, Peeters Tim, Schlichenmeier Max, Donkel Darian		 LAP 132
47 #909 KKramer Racing UG & Co KG – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Sander Peter, Kramer Karsten, Leo Messenger, Comazzi Michelangelo		 2:47.799
48 #420 Four Motors GmbH – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Schoni Marc, Sprungmann Oliver, Cramer Henning, Kiefer Georg		 LAP 131
49 #61 HWA AG – HWA EVO,R
Adelson Adam, Arnold Lance David, Green Jamie, Van der Zande Renger		 2:33.021
50 #959 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Grutter Patrik, Grosse Fabio, Eichenberg Heiko, Haughton Harley		 4:36.880
51 #90 Teichmann Racing – Toyota GR Supra GT4 EVO2
Schwarze Hugo, Cartelle Lucas, Sagrera Javier, Pierre Edgar		 LAP 130
52 #500 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW 330i*
Stahlschmidt Philipp, Leisen Philipp, Zils Daniel, Sub7BTG		 01:38:50
53 #650 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Markert Sven, Albers Benjamin, Baztarrica Santiago, Fubrich Yannick		 01:40:19
54 #665 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – BMW M240i Racing Cup*
Ullrich Jan, Steffens Ulf, Von der Sanden John, Reinhard Jannik		 01:42:36
55 #669 Keeevin Motorsport – BMW M240i Racing Cup*
Petrolo Riccardo, Kurz Maximilian, Babacan Zeynel		 LAP 129
56 #979 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Maximilian, Surzyshyn Damon, Brown Seth, Coen Christian		 6:23.379
57 #652 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Opran Aldrin, Boutonnet Gregoire, Laparra Laurent, Kravets Oleg		 8:46.574
58 #130 Red Bull Team ABT – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Mapelli Marco, Catsburg Nicky, Yelloly Nicholas		 LAP 128
59 #95 Sante Royale Racing Team – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Kiefer Stefan, Kiefer Marius, Kiefer David, Rettenbacher Luca
60 #992 Manthey – Porsche 911 GT3 CUP MR
Griesemann Bjorn, Griesemann Georg, Adorf Dirk, Holzer Marco
61 #524 SRS Team Sorg Rennsport – Toyota Supra*
Ooms Piet-Jan, Seki Yutaka, Baar Mathias, Eisberg Maximilian
62 #317 – Audi TTs
Haugg Wolfgang, Waschkau Roland, Jung Thorsten, Vleugels Dirk
63 #448 – Porsche Cayman S*
Weber Christian, Knotschke Christian, Muller Alexander, Krey Dr, Torsten
64 #415 – Porsche 911 Carrera*
Koppen Alexander, Rings Sebastian, Arend Bastian, Arnold Maximilian
65 #474 – VW Golf GTI*
Hrubesch Boris, Hebig Fritz, Tillmann Fabian, Wolpertinger Michael		 LAP 127
66 #519 RAVENOL Japan – Toyota Supra*
Tack Malte, Ross Manfred, Ross Matthias		 1:21.767
67 #520 Toyo Tires with Ring Racing – Toyota Supra*
Miyazono Takuma, Kawabata Masato, Matsuyama Hokuto, Horino Jin		 1:36.868
68 #19 Max Kruse Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
van Roon Jan Jaap, Coronel Tom, Kohlhaas Christian, Huisman Duncan		 5:27.570
69 #444 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche Cayman CM12*
Korn Ulrich, Korn Tobias, Korn Daniel, Levlev Serghei		 LAP 126
70 #651 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Wambach Kevin, Silva Nico, Huang Johnny, Shao Ke		 5:27.706
71 #670 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – BMW M240i Racing Cup*
Paviot Adrien, Belgy Valentin, Brautigam Michael, Garbe Dennis		 8:33.016
72 #830 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N TCR
Basseng Marc, Lauck Manuel, Bastian Nico, Azcona Mikel		 LAP 125
73 #471 – Cupra Leon KL*
Eichhorn Michael, Roma Tony, Winterwerber Andreas		 LAP 124
74 #89 – VW GOLF 7 GTI TCR DSG
Knappmeier Marco, Knappmeier Maik, Groneck Dirk		 1.464
75 #8 JUTA Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
Veremenko Alexey, SELV, Erhart Elia		 LAP 123
76 #918 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Scheerbarth Tim, Salewsky Nick, Rebhan Michael, Gatting Michelle		 1:15.410
77 #62 HWA AG – HWA EVO,R
Adelson Adam, Asch Sebastian, Ludwig Luca, Winkelhock Markus
78 #418 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche Cayman S*
Lamadrid Xavier, Mendieta Blanco Cesar Mauricio, Ramirez Luis, Junger Tabea
79 #100 – BMW 325i*
Fischer Markus, Frisse Oliver, Gruber Christopher, Hausmeier Henning
80 #321 – VW GOLF 7 GTI TCR DSG
Mache Finn, Brink Danny, Rosenbach Moritz, Primke Joris		 LAP 122
81 #454 RSG SH e,V, – Porsche Cayman CM12*
Schambony John Lee, Heimbach Jan Hendrik, Hansen Andreas, Baumann Peter		 5:50.927
82 #177 AV Racing by Black Falcon – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Harrison Malcolm, Nicolae Sergiu, Smith Mark, Vasilescu Alexandru		 LAP 121
83 #440 – Porsche Cayman CM12*
Bohmisch Mirco, Ebener Florian, Muller Andreas, Quante Florian		 5:27.485
84 #653 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Farquini, Pitch Ben, Soyez Axel, Bugane Edoardo		 LAP 120
85 #472 – Cupra Leon KL*
Futing Lars, Etzkorn Marc, Thanalapanan Thanathip, Muller Marcel		 1:24.854
86 #821 – Audi RS3 LMS DSG*
Heidler Mats, Steiger Rene, Epp Stephan, Weber Alexander		 LAP 119
87 #50 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24h
Leuchter Benjamin, Kristoffersson Johan, Hammel Heiko, Otto Nicholas		 LAP 118
88 #969 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Strube Kurt, Stewart Guy, Wagner Bernhard, Jacobs Joshua		 5:19.156
89 #10 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24h
Wasel Matthias, Lenz Christoph, Kruse Max, Dralle Jens		 8:58.393
90 #977 BSL Racing Team – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Zimmermann Marcel, Arn Marc, Frommenwiler Philipp, Ruhrmann Christoph		 LAP 117
91 #455 – Porsche Cayman CM12*
Baumann Peter, Trinius Matthias, Held Thorsten, Schambony John Lee		 02:29:29
92 #870 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M2 Racing (G87)*
Konishi Ryusho, Zou Yunfeng, Kreutzpointner Alesia, Kreutzpointner Jacqueline		 02:31:23
93 #514 SRS Team Sorg Rennsport – BMW 330i*
Vicenzi Ugo, Carobbio Alberto, Kroner Heinz Jurgen, De Groot Calvin		 02:36:29
94 #967 Breakell Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Rich Martin, Sekkat Karim, Mann Pippa, Hislop Josh		 LAP 116
95 #26 PROsport racing – Mercedes-AMG GT3
Christodoulou Adam, Lulham Christopher, Grenier Mikael, Bockmann Marek		 LAP 115
96 #800 asBest Racing – VW GOLF 7 GTI TCR DSG
Dormagen Manuel, Oepen Sven, Ardelt Thomas, Muller Tim Lukas
97 #898 Walkenhorst Motorsport – BMW M2 Racing (G87)*
Ehrl Bennet, Ottis Tazio, Dacher Maxim Felix, Kinoshita Takayuki
98 #445 rent2Drive-MEHRTEC-racing – Porsche Cayman CM12*
Arbinger Georg, Le Bihan Joel, Ade Philip, Welker Jan Karsten
99 #577 asBest Racing – Cupra Leon Competicion TCR
Obermann Lutz, Leissing Dennis, Rosam Max, Trompeter Mark		 LAP 114
100 #101 – BMW 325i (e90)*
Schwolow Tim, Renken Nils, Schmitz Marco, Lawniczek Sebastian		 10:01.147
101 #480 Dupre Motorsport – Audi S3-Lim*
Dupre Christoph, Nett Jurgen, Nett Joachim		 LAP 113
102 #667 Breakell Racing – BMW M240i Racing Cup*
Simon Andreas, Mulready Aidan, Breakell James, Fontes Alvaro		 4:46.952
103 #505 Keeevin Motorsport – BMW 330i*
Van Vooren Serge, Sowada Daniel, Silecki Nikodem, Aretz Matthias		 LAP 111
104 #152 – BMW 325CI*
Oepen Ingo, Koger Christian, Launhardt Henrik		 9:24.233
105 #776 – Audi RS3 LMS SEQ
Vallers Ivars, Gabbiani Gian Maria, Ahlin-Kottulinsky Mikaela, Eis Philipp		 LAP 110
106 #966 asBest Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Stieler Jan-Niklas, Oehme Moritz, Oehme Leonard, Vingilis Kasparas
107 #658 – BMW M240i Racing Cup*
Sari Hakan, Sari Recep, Dhauw Jarno		 LAP 109
108 #63 HWA AG – HWA EVO,R
Gebhardt Christian, Holstad Evald, Ludwig Peter, Spengler Bruno
109 #40 W,I,S Racing Team powered by Koopman Racing – BMW E89 Z4 (EVO 2013)
Posavac Peter, Funke Michael, Strycek Volker, Carmona Chavez Juan Carlos
110 #380 – Opel Corsa GS Line 130*
Strycek Volker, Schaffer Christian, Morhin Bjorn, Soumagne Jan
111 #11 Schnitzelalm Racing GmbH – Mercedes-AMG GT3
Heyer Kenneth, Fittje Jannes, Hartling Jay Mo, Ellis Philip		 LAP 108
112 #180 AV Racing by Black Falcon – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Holt Judson, Ogburn Dave, Stripling Denny, Turner Charles		 LAP 106
113 #941 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Rziczny Adrian, van der Snel Mark, van der Snel Max, Erlbacher Jacob		 LAP 105
114 #477 asBest Racing – VW Scirocco R TSI*
Beck Bastian, Lachmayer Michael, Mennecke Thomas, Korte Sascha		 LAP 99
115 #82 – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Marco Vitonelli, Schroder Michael, Pydys Jacek, Brandl Sebastian		 LAP 97
116 #108 asBest Racing – BMW 325i (e90)*
Schneider Alex, Grilli Marco, Ganser Sarah, Bather Richard
117 #396 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche Cayman S*
Fassbender Klaus, Bullesbach Christian, Schettler Andreas, Arimon Carlos		 LAP 95
118 #36 – BMW E89 Z4 (EVO 2013)
Reeh Julian, Lachenmayer Valentin, Walkenhorst Henry, Scherer Christian
119 #37 PROsport racing – Aston Martin Vantage AMR GT3
Dumarey Guido, Wahl Tobias, Lonnroth Markus, Konnerth Christian		 LAP 92
120 #300 – Dacia Logan
Kriese Oliver, Geilfus Christian, Neumann Robert, Becker Alexander
121 #302 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N1 RP
Lauck Manuel, Kim Youngchan, Wallenwein Mark, Azcona Mikel		 LAP 91
122 #303 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N1 RP
Kim Gyumin, Wallenwein Mark, Shin Woojin, Sepulveda Irizarry Carlos Jose		 LAP 90
123 #978 KKramer Racing UG & Co KG – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Baunack Olaf, Lamsouguer Marco, Handrick Mario, Monch Michael		 LAP 86
124 #59 Doerr Motorsport GmbH – McLaren Artura Trophy Evo
Schadler Sven, Weishar Frank, Naumann Guido, Dorr Phil		 LAP 84
125 #169 Doerr Motorsport GmbH – Aston Martin Vantage AMR GT4
Sander Peter, Hahn Heiko, Waschkau Roland, Charlaix Philippe		 LAP 78
126 #908 Hofor Racing – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Kroll Michael, Kratz Torsten, Prinz Alexander, Muhlenz Thomas
127 #109 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing – Toyota GR Yaris
Morizo, Toyoda Daisuke, Ishiura Hiroaki, Oshima Kazuya		 LAP 77
128 #632 BLACK FALCON Team FANATEC – Porsche 911 GT3 Cup (992,1)
Broadbent Jimmy, Brown Steve, Charoudin Misha, Metzger Manuel		 LAP 70
129 #7 Franz Konrad – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Stalidzane Patricija, Paul Maximilian, Engelhart Christian, Lefterov Pavel		 LAP 69
130 #503 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – Toyota Supra*
Pirrone Fabian, Ehrhardt Thomas, Ehrhardt Niklas, Ponkratz Julia		 LAP 68
131 #952 Smyrlis Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Kraus Christian, Saltvedt Peder, Koch Alex, Lindloff Henry		 LAP 65
132 #17 Dunlop Motorsport – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Andlauer Julien, Boccolacci Dorian, Menzel Nico, Picariello Alessio		 LAP 62
133 #65 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Haupt Hubert, Kolb Vincent, Schumacher David, Caresani Colin		 LAP 60
134 #112 – BMW 325i (e90)*
Becker Eugen, Spolgen Jonas, Zimmermann Flurin, Kupper Bernd		 LAP 59
135 #39 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Walkenhorst Henry, Buchardt Anders, Hantke Nico, Jansen Mex
136 #187 FK Performance Motorsport – BMW M4 GT4 (G82)
Link Luca, Wustenhagen Nick, Fourie Leyton, Wiskirchen Moritz		 LAP 56
137 #569 – BMW 328i*
Van’t veer Lars, Baller Benny, de Bruijn Max, Gaukler Stefan		 LAP 54
138 #44 Falken Motorsports – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Bachler Klaus, Heinemann Tim, Muller Sven, Schuring Morris		 LAP 53
139 #501 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW 330i*
Merkt Christoph, Kobus Marvin, Vortkamp Hermann, Huber Jurgen		 LAP 51
140 #1 ROWE RACING – BMW M4 GT3 EVO
Farfus Augusto, Marciello Raffaele, Pepper Jordan, van der Linde Kelvin		 LAP 49
141 #175 PROsport racing – Mercedes-AMG GT4
Derenne Jacques, Kautz Carsten, Bard Gustav, Vazquez Marcos Adolfo		 LAP 46
142 #66 Reiter Engineering – KTM X-Bow GTX
Born Miklas, Hoffmeister Arne, Marchewicz Marcel, Horr Laurents		 LAP 42
143 #76 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24h
Hochwind Timo, Otto Nicholas, Vettel Fabian, Mogotsi Jonathan		 LAP 41
144 #808 asBest Racing – Cupra TCR DSG
Umemoto Junichi, Geon Son, Gieras Rafal, Hsieh Samuel		 LAP 38
145 #33 KKramer Racing UG & Co KG – Audi R8 LMS GT3 evo II
Vazquez-Garcia Tobias, Leib Fidel, Di Martino Michele, Bruck Christopher		 LAP 35
146 #786 Renazzo Motorsport – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Nana Sak, Breuer Christoph, Dieter Schmidtmann, Mutsch Thomas		 LAP 26
147 #677 asBest Racing – BMW M240i Racing Cup*
Grilli Marco, Alpiger Thomas, Neuhauser Michael, Tauber Sebastian		 LAP 25
148 #911 Manthey Racing GmbH – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Estre Kevin, Guven Ayhancan, Preining Thomas, Campbell Matt		 LAP 24
149 #64 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Maini Arjun, Scherer Fabio, Schumacher David, Stippler Frank		 1:16.175
150 #277 – BMW 318ti (E36)*
Muller Marc David, Seibel Henrik, Geisler Leo, Harris Michael		 LAP 16
151 #16 Scherer Sport PHX – Audi R8 LMS GT3 evo II
Haase Christopher, Sims Alexander, Green Ben
152 #47 KCMG – Mercedes-AMG GT3
Fukuzumi Nirei, Gamou Naoya, Krohn Jesse, Pittard David		 LAP 15
153 #189 Hofor Racing by Bonk Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Kroll Matin, Bonk Michael, Weidinger Jorg, Mijatovic Ranko		 23:04.326
154 #110 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing – Toyota GR Yaris
Morizo, Toyoda Daisuke, Sasaki Masahiro, Oshima Kazuya
155 #45 REALIZE KONDO RACING with Rinaldi – Ferrari 296 GT3 Evo26
Perel David, Marschall Dennis, Vermeulen Thierry, Neubauer Thomas		 LAP 14
156 #75 Max Kruse Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
Fugel Dominik, Fugel Marcel, Leuchter Benjamin, Coronel Tom		 LAP 11
157 #195 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Gott Moran, Farran Hagay, Hoenjet Filip		 LAP 10
158 #410 rent2Drive-MEHRTEC-racing – Porsche Cayman GTS*
Croci Stefano, Larbi Jerome, Ackermann David, Mezaks Matiss		 LAP 6
159 #35 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Fernandez Laser Felipe, Villagomez Mateo, Fetzer Dennis, Aust Stefan		 LAP 3

 

Max Verstappen Nurburgring 24 Hours

Related Articles