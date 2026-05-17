Nürburgring 24 Hours results: Final race classification
Complete Nürburgring 24 Hours results from the 2026 edition of the famed endurance event at the Nordschleife.
It was another tumultuous event, headlined by drama for Max Verstappen in the #3 Team Verstappen Mercedes-AMG GT3 entry with countless other incidents and upsets across the duration of the race.
Nürburgring 24 Hours results, final race classification
|Pos
|Entry
|Laps/Gap
|1
|#80 Winward Racing – Mercedes-AMG GT3
Engel Maro, Stolz Luca, Schiller Fabian, Martin Maxime
|LAP 156
|2
|#84 Red Bull Team ABT – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Engstler Luca, Bortolotti Mirko, Niederhauser Patric
|46.311
|3
|#34 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Krognes Christian, Drudi Mattia, Thiim Nicki, Fernadez Laser Felipe
|2:28.750
|4
|#99 ROWE RACING – BMW M4 GT3 EVO
Harper Daniel, Hesse Max, Van der Linde Sheldon, Vanthoor Dries
|2:46.074
|5
|#81 BMW M Motorsport – BMW M3 Touring 24h
Klingmann Jens, de Wilde Ugo, de Phillippi Connor, Verhagen Neil
|4:43.814
|6
|#24 Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Heinrich Laurin, Vanthoor Laurens, Feller Ricardo
|7:50.506
|7
|#67 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Olsen Dennis, Mies Christopher, Vervisch Frederic, Stippler Frank
|LAP 155
|8
|#54 Dinamic GT SRL – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Buus Bastian, Christensen Michael Klitgaard, Sturm Joel, Hartog Loek
|1.569
|9
|#77 Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 EVO
Wittmann Marco, Eng Philpp, Weerts Charles, Frijns Robin
|LAP 154
|10
|#48 48 LOSCH MOTORSPORT by Black Falcon – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Arrow Daan, Assenheimer Patrick, Muller Tobias, Pereira Dylan
|1:41.408
|11
|#18 Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Tilley Kyle, Hill Jake, Patrick Kolb, Hofer Max
|LAP 153
|12
|#123 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Rump Martin, Bunnagel Ben, Brundle Alexander
|5:12.522
|13
|#30 Hankook Competition – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Kim Jongkyum, Bruins Roelof, Cho Steven, Seefried Marco
|LAP 151
|14
|#4 Goroyan RT by Car Collection – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Goroyan Artur, Kivtka Oleg, Berthon Nathanael, Fontana Alex
|LAP 150
|15
|#86 High Class Racing – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Li Kerong, Fjordbach Anders, Ye Hongli, Harry King
|1:10.579
|16
|#69 Doerr Motorsport GmbH – McLaren 720S-GT3
Glock Timo, Scheider Timo, Dorr Ben, Kirchhofer Marvin
|5:34.164
|17
|#55 Dinamic GT SRL – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Beretta Michele, Ghiretti Alessandro, Sturm Joel, Hartog Loek
|LAP 149
|18
|#32 Toyo Tires with Ring Racing – Mercedes-AMG GT3
Nakayama Yuichi, Gulden Andreas, Sandtler Tim
|48:25.058
|19
|#900 BLACK FALCON Team ZIMMERMANN – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Hardt Alexander, Hites Michelson Benjamin, Koslowski Benjamin, Meijer Paul
|LAP 148
|20
|#902 Team LIQUI MOLY by BLACK FALCON – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Harrison Ryan, Nagelsdiek Noah, Rennhofer Raphael, Wassertheurer Leon
|7:01.595
|21
|#5 BLACK FALCON Team EAE – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Kaya Mustafa Mehmet, Kiefer Thomas, Piana Gabriele, Stursberg Mike
|LAP 147
|22
|#777 RPM Racing – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Krohn Tracy, Jonsson Nic, Hamprecht Philip, Huisman Patrick
|LAP 146
|23
|#904 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Zsigo Antal, Benko Adam, Walter Csaba, Kranz Moritz
|LAP 145
|24
|#71 JUTA Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
Blank Otto, Kaffer Pierre, Grossmann Bjorn, Jons Christer
|LAP 143
|25
|#145 Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Cate Peter, Bednarski Joshua, Schutze Tom, Bleekemolen Jeroen
|8:34.603
|26
|#962 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Oberheim Moritz, Miemois Philip, Stegmann Lorenz, Wiedmann Niclas
|LAP 142
|27
|#925 Huber Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Miller Jon, Lander Jaden, Allen Christopher, Wehrmann Hans
|29.115
|28
|#888 Hofor Racing by Bonk Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Partl Max, Schrey Michael, Wiskirchen Philip, Wolter Thorsten
|2:31.190
|29
|#971 Speedworxx Automotive – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Linden Franz, Sandberg Oskar, Fielenbach Alexander, Braun Erik
|7:27.147
|30
|#176 PROsport racing – Mercedes-AMG GT4
de Oliveira Guilherme, Himmels Yannik, IbaÃ±ez LLuc, Viebahn Jorg
|LAP 141
|31
|#961 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Rauer Marius, Makes Michal, Zhang Zhen Dong, Lu Chao
|LAP 139
|32
|#88 SUBARU TECNICA INTERNATIONAL – Subaru WRX
Van Dam Carlo, Sasaki Kota, Iguchi Takuto, Kubo Rintaro
|17.634
|33
|#999 Muhlner Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Polzler Maxwell, Rink Christopher, Riemer Kai, Beckwermert Matthias
|LAP 138
|34
|#982 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Krombach Christoph, Kunz Oliver, Duffner Axel, Weber Leo-Livius Arne
|LAP 137
|35
|#919 CLICKVERSICHERUNG,de – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Chrzanowski Robin, Jodexnis Kersten, Jodexnis Richard-Sven, Scharmach Peter
|45.303
|36
|#949 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Wenisch Aaron, Graberg Tommy, Gupta Akshay, Simon Bjorn
|2:46.229
|37
|#939 BLACK FALCON Team Zimmermann – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Kroker Alexander, Ruf Anton, Sartingen Axel, Schwenk Nils
|4:51.674
|38
|#3 Winward Racing – Mercedes-AMG GT3
Verstappen Max, Auer Lucas, Gounon Jules, Juncadella Daniel
|LAP 135
|39
|#171 BSL Racing Team – Porsche 718 Cayman GT4 RS CS
Walker Alexander, Ullstrom Eric, Hagnauer Philipp, Klasen Arno
|2:19.943
|40
|#945 Renazzo Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Nolken Markus, Nolken Daniel, Meixner Alexander, Okumura Kouichi
|5:00.769
|41
|#320 Four Motors GmbH – Porsche 911 GT3 Cup (992,1)
Smudo, Bollerslev Henrik, van Ramshorst Marco, Lopez Cesaratto Nazareno
|LAP 134
|42
|#13 Cargraphic by Kurt Ecke Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Albrecht Bernd, Ecke Kurt, Sczepansky Andreas, Jager Mike
|1:00.669
|43
|#170 Toyo Tires with Ring Racing – Toyota GR Supra GT4 EVO2
Alesi Giuliano, Kotaka Kazuto, Koyama Miki, Okumoto Shunji
|11:18.974
|44
|#164 W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 RS CS
Brodmerkel Stephan, Still Hendrik, Vohringer Jurgen, Scholl Constantin
|LAP 133
|45
|#91 Reiter Engineering – Porsche 911 GT3 Cup (991)
Ertl Lukas, Ertl Maximilian, Ertl Stefan, Benndorf Matthias
|3:14.460
|46
|#878 SRS Team Sorg Rennsport – BMW M2 Racing (G87)*
Hill Maximilian, Peeters Tim, Schlichenmeier Max, Donkel Darian
|LAP 132
|47
|#909 KKramer Racing UG & Co KG – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Sander Peter, Kramer Karsten, Leo Messenger, Comazzi Michelangelo
|2:47.799
|48
|#420 Four Motors GmbH – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Schoni Marc, Sprungmann Oliver, Cramer Henning, Kiefer Georg
|LAP 131
|49
|#61 HWA AG – HWA EVO,R
Adelson Adam, Arnold Lance David, Green Jamie, Van der Zande Renger
|2:33.021
|50
|#959 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Grutter Patrik, Grosse Fabio, Eichenberg Heiko, Haughton Harley
|4:36.880
|51
|#90 Teichmann Racing – Toyota GR Supra GT4 EVO2
Schwarze Hugo, Cartelle Lucas, Sagrera Javier, Pierre Edgar
|LAP 130
|52
|#500 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW 330i*
Stahlschmidt Philipp, Leisen Philipp, Zils Daniel, Sub7BTG
|01:38:50
|53
|#650 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Markert Sven, Albers Benjamin, Baztarrica Santiago, Fubrich Yannick
|01:40:19
|54
|#665 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – BMW M240i Racing Cup*
Ullrich Jan, Steffens Ulf, Von der Sanden John, Reinhard Jannik
|01:42:36
|55
|#669 Keeevin Motorsport – BMW M240i Racing Cup*
Petrolo Riccardo, Kurz Maximilian, Babacan Zeynel
|LAP 129
|56
|#979 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Maximilian, Surzyshyn Damon, Brown Seth, Coen Christian
|6:23.379
|57
|#652 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Opran Aldrin, Boutonnet Gregoire, Laparra Laurent, Kravets Oleg
|8:46.574
|58
|#130 Red Bull Team ABT – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Mapelli Marco, Catsburg Nicky, Yelloly Nicholas
|LAP 128
|59
|#95 Sante Royale Racing Team – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Kiefer Stefan, Kiefer Marius, Kiefer David, Rettenbacher Luca
|60
|#992 Manthey – Porsche 911 GT3 CUP MR
Griesemann Bjorn, Griesemann Georg, Adorf Dirk, Holzer Marco
|61
|#524 SRS Team Sorg Rennsport – Toyota Supra*
Ooms Piet-Jan, Seki Yutaka, Baar Mathias, Eisberg Maximilian
|62
|#317 – Audi TTs
Haugg Wolfgang, Waschkau Roland, Jung Thorsten, Vleugels Dirk
|63
|#448 – Porsche Cayman S*
Weber Christian, Knotschke Christian, Muller Alexander, Krey Dr, Torsten
|64
|#415 – Porsche 911 Carrera*
Koppen Alexander, Rings Sebastian, Arend Bastian, Arnold Maximilian
|65
|#474 – VW Golf GTI*
Hrubesch Boris, Hebig Fritz, Tillmann Fabian, Wolpertinger Michael
|LAP 127
|66
|#519 RAVENOL Japan – Toyota Supra*
Tack Malte, Ross Manfred, Ross Matthias
|1:21.767
|67
|#520 Toyo Tires with Ring Racing – Toyota Supra*
Miyazono Takuma, Kawabata Masato, Matsuyama Hokuto, Horino Jin
|1:36.868
|68
|#19 Max Kruse Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
van Roon Jan Jaap, Coronel Tom, Kohlhaas Christian, Huisman Duncan
|5:27.570
|69
|#444 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche Cayman CM12*
Korn Ulrich, Korn Tobias, Korn Daniel, Levlev Serghei
|LAP 126
|70
|#651 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Wambach Kevin, Silva Nico, Huang Johnny, Shao Ke
|5:27.706
|71
|#670 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – BMW M240i Racing Cup*
Paviot Adrien, Belgy Valentin, Brautigam Michael, Garbe Dennis
|8:33.016
|72
|#830 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N TCR
Basseng Marc, Lauck Manuel, Bastian Nico, Azcona Mikel
|LAP 125
|73
|#471 – Cupra Leon KL*
Eichhorn Michael, Roma Tony, Winterwerber Andreas
|LAP 124
|74
|#89 – VW GOLF 7 GTI TCR DSG
Knappmeier Marco, Knappmeier Maik, Groneck Dirk
|1.464
|75
|#8 JUTA Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
Veremenko Alexey, SELV, Erhart Elia
|LAP 123
|76
|#918 Muhlner Motorsport – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Scheerbarth Tim, Salewsky Nick, Rebhan Michael, Gatting Michelle
|1:15.410
|77
|#62 HWA AG – HWA EVO,R
Adelson Adam, Asch Sebastian, Ludwig Luca, Winkelhock Markus
|78
|#418 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche Cayman S*
Lamadrid Xavier, Mendieta Blanco Cesar Mauricio, Ramirez Luis, Junger Tabea
|79
|#100 – BMW 325i*
Fischer Markus, Frisse Oliver, Gruber Christopher, Hausmeier Henning
|80
|#321 – VW GOLF 7 GTI TCR DSG
Mache Finn, Brink Danny, Rosenbach Moritz, Primke Joris
|LAP 122
|81
|#454 RSG SH e,V, – Porsche Cayman CM12*
Schambony John Lee, Heimbach Jan Hendrik, Hansen Andreas, Baumann Peter
|5:50.927
|82
|#177 AV Racing by Black Falcon – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Harrison Malcolm, Nicolae Sergiu, Smith Mark, Vasilescu Alexandru
|LAP 121
|83
|#440 – Porsche Cayman CM12*
Bohmisch Mirco, Ebener Florian, Muller Andreas, Quante Florian
|5:27.485
|84
|#653 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Farquini, Pitch Ben, Soyez Axel, Bugane Edoardo
|LAP 120
|85
|#472 – Cupra Leon KL*
Futing Lars, Etzkorn Marc, Thanalapanan Thanathip, Muller Marcel
|1:24.854
|86
|#821 – Audi RS3 LMS DSG*
Heidler Mats, Steiger Rene, Epp Stephan, Weber Alexander
|LAP 119
|87
|#50 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24h
Leuchter Benjamin, Kristoffersson Johan, Hammel Heiko, Otto Nicholas
|LAP 118
|88
|#969 SRS Team Sorg Rennsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Strube Kurt, Stewart Guy, Wagner Bernhard, Jacobs Joshua
|5:19.156
|89
|#10 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24h
Wasel Matthias, Lenz Christoph, Kruse Max, Dralle Jens
|8:58.393
|90
|#977 BSL Racing Team – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Zimmermann Marcel, Arn Marc, Frommenwiler Philipp, Ruhrmann Christoph
|LAP 117
|91
|#455 – Porsche Cayman CM12*
Baumann Peter, Trinius Matthias, Held Thorsten, Schambony John Lee
|02:29:29
|92
|#870 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M2 Racing (G87)*
Konishi Ryusho, Zou Yunfeng, Kreutzpointner Alesia, Kreutzpointner Jacqueline
|02:31:23
|93
|#514 SRS Team Sorg Rennsport – BMW 330i*
Vicenzi Ugo, Carobbio Alberto, Kroner Heinz Jurgen, De Groot Calvin
|02:36:29
|94
|#967 Breakell Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Rich Martin, Sekkat Karim, Mann Pippa, Hislop Josh
|LAP 116
|95
|#26 PROsport racing – Mercedes-AMG GT3
Christodoulou Adam, Lulham Christopher, Grenier Mikael, Bockmann Marek
|LAP 115
|96
|#800 asBest Racing – VW GOLF 7 GTI TCR DSG
Dormagen Manuel, Oepen Sven, Ardelt Thomas, Muller Tim Lukas
|97
|#898 Walkenhorst Motorsport – BMW M2 Racing (G87)*
Ehrl Bennet, Ottis Tazio, Dacher Maxim Felix, Kinoshita Takayuki
|98
|#445 rent2Drive-MEHRTEC-racing – Porsche Cayman CM12*
Arbinger Georg, Le Bihan Joel, Ade Philip, Welker Jan Karsten
|99
|#577 asBest Racing – Cupra Leon Competicion TCR
Obermann Lutz, Leissing Dennis, Rosam Max, Trompeter Mark
|LAP 114
|100
|#101 – BMW 325i (e90)*
Schwolow Tim, Renken Nils, Schmitz Marco, Lawniczek Sebastian
|10:01.147
|101
|#480 Dupre Motorsport – Audi S3-Lim*
Dupre Christoph, Nett Jurgen, Nett Joachim
|LAP 113
|102
|#667 Breakell Racing – BMW M240i Racing Cup*
Simon Andreas, Mulready Aidan, Breakell James, Fontes Alvaro
|4:46.952
|103
|#505 Keeevin Motorsport – BMW 330i*
Van Vooren Serge, Sowada Daniel, Silecki Nikodem, Aretz Matthias
|LAP 111
|104
|#152 – BMW 325CI*
Oepen Ingo, Koger Christian, Launhardt Henrik
|9:24.233
|105
|#776 – Audi RS3 LMS SEQ
Vallers Ivars, Gabbiani Gian Maria, Ahlin-Kottulinsky Mikaela, Eis Philipp
|LAP 110
|106
|#966 asBest Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Stieler Jan-Niklas, Oehme Moritz, Oehme Leonard, Vingilis Kasparas
|107
|#658 – BMW M240i Racing Cup*
Sari Hakan, Sari Recep, Dhauw Jarno
|LAP 109
|108
|#63 HWA AG – HWA EVO,R
Gebhardt Christian, Holstad Evald, Ludwig Peter, Spengler Bruno
|109
|#40 W,I,S Racing Team powered by Koopman Racing – BMW E89 Z4 (EVO 2013)
Posavac Peter, Funke Michael, Strycek Volker, Carmona Chavez Juan Carlos
|110
|#380 – Opel Corsa GS Line 130*
Strycek Volker, Schaffer Christian, Morhin Bjorn, Soumagne Jan
|111
|#11 Schnitzelalm Racing GmbH – Mercedes-AMG GT3
Heyer Kenneth, Fittje Jannes, Hartling Jay Mo, Ellis Philip
|LAP 108
|112
|#180 AV Racing by Black Falcon – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Holt Judson, Ogburn Dave, Stripling Denny, Turner Charles
|LAP 106
|113
|#941 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Rziczny Adrian, van der Snel Mark, van der Snel Max, Erlbacher Jacob
|LAP 105
|114
|#477 asBest Racing – VW Scirocco R TSI*
Beck Bastian, Lachmayer Michael, Mennecke Thomas, Korte Sascha
|LAP 99
|115
|#82 – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Marco Vitonelli, Schroder Michael, Pydys Jacek, Brandl Sebastian
|LAP 97
|116
|#108 asBest Racing – BMW 325i (e90)*
Schneider Alex, Grilli Marco, Ganser Sarah, Bather Richard
|117
|#396 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche Cayman S*
Fassbender Klaus, Bullesbach Christian, Schettler Andreas, Arimon Carlos
|LAP 95
|118
|#36 – BMW E89 Z4 (EVO 2013)
Reeh Julian, Lachenmayer Valentin, Walkenhorst Henry, Scherer Christian
|119
|#37 PROsport racing – Aston Martin Vantage AMR GT3
Dumarey Guido, Wahl Tobias, Lonnroth Markus, Konnerth Christian
|LAP 92
|120
|#300 – Dacia Logan
Kriese Oliver, Geilfus Christian, Neumann Robert, Becker Alexander
|121
|#302 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N1 RP
Lauck Manuel, Kim Youngchan, Wallenwein Mark, Azcona Mikel
|LAP 91
|122
|#303 Hyundai Motorsport N – Hyundai Motor Company ELANTRA N1 RP
Kim Gyumin, Wallenwein Mark, Shin Woojin, Sepulveda Irizarry Carlos Jose
|LAP 90
|123
|#978 KKramer Racing UG & Co KG – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Baunack Olaf, Lamsouguer Marco, Handrick Mario, Monch Michael
|LAP 86
|124
|#59 Doerr Motorsport GmbH – McLaren Artura Trophy Evo
Schadler Sven, Weishar Frank, Naumann Guido, Dorr Phil
|LAP 84
|125
|#169 Doerr Motorsport GmbH – Aston Martin Vantage AMR GT4
Sander Peter, Hahn Heiko, Waschkau Roland, Charlaix Philippe
|LAP 78
|126
|#908 Hofor Racing – Porsche 911 GT3 Cup (992)
Kroll Michael, Kratz Torsten, Prinz Alexander, Muhlenz Thomas
|127
|#109 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing – Toyota GR Yaris
Morizo, Toyoda Daisuke, Ishiura Hiroaki, Oshima Kazuya
|LAP 77
|128
|#632 BLACK FALCON Team FANATEC – Porsche 911 GT3 Cup (992,1)
Broadbent Jimmy, Brown Steve, Charoudin Misha, Metzger Manuel
|LAP 70
|129
|#7 Franz Konrad – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Stalidzane Patricija, Paul Maximilian, Engelhart Christian, Lefterov Pavel
|LAP 69
|130
|#503 Giti Tires Motorsport by WS-Racing – Toyota Supra*
Pirrone Fabian, Ehrhardt Thomas, Ehrhardt Niklas, Ponkratz Julia
|LAP 68
|131
|#952 Smyrlis Racing – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)
Kraus Christian, Saltvedt Peder, Koch Alex, Lindloff Henry
|LAP 65
|132
|#17 Dunlop Motorsport – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Andlauer Julien, Boccolacci Dorian, Menzel Nico, Picariello Alessio
|LAP 62
|133
|#65 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Haupt Hubert, Kolb Vincent, Schumacher David, Caresani Colin
|LAP 60
|134
|#112 – BMW 325i (e90)*
Becker Eugen, Spolgen Jonas, Zimmermann Flurin, Kupper Bernd
|LAP 59
|135
|#39 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Walkenhorst Henry, Buchardt Anders, Hantke Nico, Jansen Mex
|136
|#187 FK Performance Motorsport – BMW M4 GT4 (G82)
Link Luca, Wustenhagen Nick, Fourie Leyton, Wiskirchen Moritz
|LAP 56
|137
|#569 – BMW 328i*
Van’t veer Lars, Baller Benny, de Bruijn Max, Gaukler Stefan
|LAP 54
|138
|#44 Falken Motorsports – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Bachler Klaus, Heinemann Tim, Muller Sven, Schuring Morris
|LAP 53
|139
|#501 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW 330i*
Merkt Christoph, Kobus Marvin, Vortkamp Hermann, Huber Jurgen
|LAP 51
|140
|#1 ROWE RACING – BMW M4 GT3 EVO
Farfus Augusto, Marciello Raffaele, Pepper Jordan, van der Linde Kelvin
|LAP 49
|141
|#175 PROsport racing – Mercedes-AMG GT4
Derenne Jacques, Kautz Carsten, Bard Gustav, Vazquez Marcos Adolfo
|LAP 46
|142
|#66 Reiter Engineering – KTM X-Bow GTX
Born Miklas, Hoffmeister Arne, Marchewicz Marcel, Horr Laurents
|LAP 42
|143
|#76 Max Kruse Racing – VW Golf GTI Clubsport 24h
Hochwind Timo, Otto Nicholas, Vettel Fabian, Mogotsi Jonathan
|LAP 41
|144
|#808 asBest Racing – Cupra TCR DSG
Umemoto Junichi, Geon Son, Gieras Rafal, Hsieh Samuel
|LAP 38
|145
|#33 KKramer Racing UG & Co KG – Audi R8 LMS GT3 evo II
Vazquez-Garcia Tobias, Leib Fidel, Di Martino Michele, Bruck Christopher
|LAP 35
|146
|#786 Renazzo Motorsport – Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Nana Sak, Breuer Christoph, Dieter Schmidtmann, Mutsch Thomas
|LAP 26
|147
|#677 asBest Racing – BMW M240i Racing Cup*
Grilli Marco, Alpiger Thomas, Neuhauser Michael, Tauber Sebastian
|LAP 25
|148
|#911 Manthey Racing GmbH – Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Estre Kevin, Guven Ayhancan, Preining Thomas, Campbell Matt
|LAP 24
|149
|#64 HRT Ford Racing – Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Maini Arjun, Scherer Fabio, Schumacher David, Stippler Frank
|1:16.175
|150
|#277 – BMW 318ti (E36)*
Muller Marc David, Seibel Henrik, Geisler Leo, Harris Michael
|LAP 16
|151
|#16 Scherer Sport PHX – Audi R8 LMS GT3 evo II
Haase Christopher, Sims Alexander, Green Ben
|152
|#47 KCMG – Mercedes-AMG GT3
Fukuzumi Nirei, Gamou Naoya, Krohn Jesse, Pittard David
|LAP 15
|153
|#189 Hofor Racing by Bonk Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82)
Kroll Matin, Bonk Michael, Weidinger Jorg, Mijatovic Ranko
|23:04.326
|154
|#110 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing – Toyota GR Yaris
Morizo, Toyoda Daisuke, Sasaki Masahiro, Oshima Kazuya
|155
|#45 REALIZE KONDO RACING with Rinaldi – Ferrari 296 GT3 Evo26
Perel David, Marschall Dennis, Vermeulen Thierry, Neubauer Thomas
|LAP 14
|156
|#75 Max Kruse Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II
Fugel Dominik, Fugel Marcel, Leuchter Benjamin, Coronel Tom
|LAP 11
|157
|#195 Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup*
Gott Moran, Farran Hagay, Hoenjet Filip
|LAP 10
|158
|#410 rent2Drive-MEHRTEC-racing – Porsche Cayman GTS*
Croci Stefano, Larbi Jerome, Ackermann David, Mezaks Matiss
|LAP 6
|159
|#35 Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Fernandez Laser Felipe, Villagomez Mateo, Fetzer Dennis, Aust Stefan
|LAP 3