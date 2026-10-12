Portimao GT World Challenge entry list: Full teams, drivers and GT3 cars confirmed for Max Verstappen test
The full entry list for this weekend’s season-ending GT World Challenge event at Portimao has been confirmed, as Max Verstappen prepares for his latest GT outing.
Full details of Verstappen’s rivals for the weekend can be found here.
Max Verstappen rivals confirmed for Portimao GT test
All eyes will be on Portimao this weekend, with four-time F1 champion Verstappen returning to GT action after last driving his Mercedes AMG GT3 competitively at the Nürburgring 24 Hours.
On that occasion, the Dutchman appeared to be on course for a dominant victory, before a reliability issue struck in the closing hours, putting an end to his hopes of claiming silverware.
This next test may only be three hours long, but on a far smaller track and with over sixty cars to battle, it will be no less fierce.
Classes for the GT World Challenge Portimao round
Unlike at the Nurburgring, there are not multiple different classes of cars racing. Instead, there are classes based on the abilities of the combined driver partnerships. From the top category down, these are Pro, Gold, Silver, and Bronze.
Full GT World Challenge Portimao entry list
|2
|Boutsen VDS
|Morris SCHURING
|Dorian BOCCOLACCI
|Alessio PICARIELLO
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|PRO
|3
|Mercedes – AMG Team Verstappen Racing
|Max VERSTAPPEN
|Ben BARNICOAT
|Chris LULHAM
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|PRO
|4
|Optimum Motorsport
|Adam SMALLEY
|Freddie TOMLINSON
|Harry GEORGE
|McLaren 720S GT3 EVO
|GOLD
|5
|Optimum Motorsport
|Dante RAPPANGE
|Guilherme OLIVEIRA
|Mikey PORTER
|McLaren 720S GT3 EVO
|SILVER
|6
|GetSpeed Team Bartone Bros
|Anthony BARTONE
|Cesar GAZEAU
|Aurelien PANIS
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|SILVER
|7
|Comtoyou Racing
|Mattia DRUDI
|Nicki THIIM
|Ross GUNN
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|PRO
|8
|Car Collection Motorsport
|Reinhold KRAHN
|Pietro ARMANNI
|Joel STURM
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|BRONZE
|9
|Pure Rxcing
|Max HOFER
|Mikkel PEDERSEN
|Aliaksandr MALYKHIN
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|SILVER
|10
|Boutsen VDS
|Alessandro GHIRETTI
|Robin KNUTSSON
|Gilles MAGNUS
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|GOLD
|11
|Comtoyou Racing
|Marcelo TOMASONI
|Aaron MUSS
|TBA
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|BRONZE
|12
|GetSpeed Team Dubai
|Gabriel RINDONE
|Mikael GRENIER
|Tom KALENDER
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|BRONZE
|17
|Mercedes – AMG Team GetSpeed
|Ralf ARON
|Maximilian GÖTZ
|Fabian SCHILLER
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|PRO
|19
|Team Motopark
|Christian MANSELL
|Aaron WALKER
|Rui ANDRADE
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|SILVER
|20
|Team Motopark
|Nikita MAZEPIN
|Dominik BAUMANN
|Philip ELLIS
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|PRO
|21
|Comtoyou Racing
|Oliver SÖDERSTRÖM
|Sébastien BAUD
|Kobe PAUWELS
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|SILVER
|23
|Team RJN
|Maxwell LYNN
|Horatio FITZ-SIMON
|Ben DÖRR
|McLaren 720S GT3 EVO
|SILVER
|24
|Steller Motorsport
|Mikkel MAC
|Dennis LIND
|TBA
|Corvette Z06 GT3 R
|GOLD
|25
|Sainteloc Racing
|Ezequiel PEREZ COMPANC
|Etienne CHELI
|TBA
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|SILVER
|30
|Team WRT
|Ignacio MONTENEGRO
|Matisse LISMONT
|Amaury CORDEEL
|BMW M4 GT3 EVO
|SILVER
|32
|Team WRT
|Kelvin VAN DER LINDE
|Jordan PEPPER
|Charles WEERTS
|BMW M4 GT3 EVO
|PRO
|34
|natural elements by Walkenhorst Motorsport
|Jamie DAY
|Christian KROGNES
|Henrique CHAVES
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|PRO
|35
|Walkenhorst Motorsport
|Ethan ISCHER
|Gaspard SIMON
|Mateo VILLAGOMEZ
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|SILVER
|41
|Razoon – more than racing
|Marcos GOMES
|Alan HELLMEISTER
|Sebastião MALUCELLI
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|BRONZE
|42
|Oman Racing by Century Motorsport
|Calan WILLIAMS
|Javier SAGRERA
|Ahmad AL HARTHY
|BMW M4 GT3 EVO
|BRONZE
|44
|Greystone GT
|Jayden KELLY
|Josh RATTICAN
|Tommy PINTOS
|McLaren 720S GT3 EVO
|SILVER
|45
|Rinaldi Racing
|Dylan MEDLER
|David PEREL
|Axcil JEFFERIES
|Ferrari 296 GT3 EVO
|SILVER
|46
|Team WRT
|Neil VERHAGEN
|Max HESSE
|Valentino ROSSI
|BMW M4 GT3 EVO
|PRO
|48
|Mercedes – AMG Team MANN-FILTER
|Lucas AUER
|Luca STOLZ
|Maro ENGEL
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|PRO
|50
|AF Corse
|Lilou WADOUX
|Arthur LECLERC
|Albert COSTA
|Ferrari 296 GT3 EVO
|PRO
|51
|AF Corse
|Tommaso MOSCA
|Lorenzo FERRARI
|Nicola LACORTE
|Ferrari 296 GT3 EVO
|PRO
|52
|AF Corse
|Matias ZAGAZETA
|Jef MACHIELS
|Gilles STADSBADER
|Ferrari 296 GT3 EVO
|SILVER
|54
|Dinamic GT
|Tanart SATHIENTHIRAKUL
|Francesco SIMONAZZI
|Angus WHITESIDE
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|SILVER
|58
|Garage 59
|Thomas FLEMING
|Louis PRETTE
|Benjamin GOETHE
|McLaren 720S GT3 EVO
|GOLD
|59
|Garage 59
|Joseph LOAKE
|Dean MACDONALD
|Jack HAWKSWORTH
|McLaren 720S GT3 EVO
|PRO
|60
|JMW Motorsport
|TBA
|TBA
|TBA
|Ferrari 296 GT3 EVO
|PRO
|63
|TGI Team by GRT
|Franck PERERA
|Maximilian PAUL
|Mirko BORTOLOTTI
|Lamborghini Temerario GT3
|PRO
|64
|HRT Ford Racing
|Arjun MAINI
|Fabio SCHERER
|Thomas DROUET
|Ford Mustang GT3 EVO
|PRO
|65
|HRT Ford Racing
|Maxime OOSTEN
|Nicolas BAERT
|Eduardo COSETENG
|Ford Mustang GT3 EVO
|SILVER
|66
|Tresor Attempto Racing
|Sebastian ØGAARD
|Ariel LEVI
|Rocco MAZZOLA
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|SILVER
|71
|Selected Car Racing
|Frederik SCHANDORFF
|Malte EBDRUP
|Simon BIRCH
|Ferrari 296 GT3 EVO
|GOLD
|74
|Kessel Racing
|Lorenzo PATRESE
|Dennis MARSCHALL
|Dustin BLATTNER
|Ferrari 296 GT3 EVO
|BRONZE
|77
|KPX Motorsport
|Jop RAPPANGE
|Nigel SCHOONDERWOERD
|Yelmer BUURMAN
|BMW M4 GT3 EVO
|BRONZE
|80
|Lionspeed GP
|Ricardo FELLER
|Thomas PREINING
|Bastian BUUS
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|PRO
|84
|Eastalent Racing
|Christopher HAASE
|Simon REICHER
|Markus WINKELHOCK
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|PRO
|87
|Winward Racing
|Marvin DIENST
|Gabriele PIANA
|Rinat SALIKHOV
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|BRONZE
|88
|Tresor Attempto Racing
|Daniele DI AMATO
|Carrie SCHREINER
|Gerhard TWERASER
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|BRONZE
|89
|Lionspeed GP
|Alex FONTANA
|Bashar MARDINI
|Patrick KOLB
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|BRONZE
|91
|Herberth Motorsport
|Ralf BOHN
|Huub van EIJNDHOVEN
|Robert RENAUER
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|BRONZE
|93
|Ziggo Sport Tempesta Racing
|Peter DEMPSEY
|Christopher FROGGATT
|Eddie CHEEVER
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|BRONZE
|96
|Rutronik Racing
|Patric NIEDERHAUSER
|Marco MAPELLI
|Luca ENGSTLER
|Lamborghini Temerario GT3
|PRO
|98
|Rowe Racing
|Philipp ENG
|Jake DENNIS
|Marco WITTMANN
|BMW M4 GT3 EVO
|PRO
|99
|Tresor Attempto Racing
|Dylan PEREIRA
|Andrea FRASSINETI
|Alex AKA
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|GOLD
|111
|CSA Racing
|Arthur ROUGIER
|Simon GACHET
|James KELL
|McLaren 720S GT3 EVO
|GOLD
|222
|2Seas Motorsport
|Kiern JEWISS
|Charles DAWSON
|Reece BARR
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|BRONZE
|269
|High Class Racing
|Max MORITZ
|Klaus BACHLER
|Raphael RENNHOFER
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|BRONZE
|555
|CSA Racing
|Romain ANDRIOLO
|James HIGGINS
|Jean-Baptiste SIMMENAUER
|McLaren 720S GT3 EVO
|SILVER
|914
|Razoon – more than racing
|Clemens MÜHLBACHER
|Leo PICHLER
|Max MUTSCHLECHNER
|Porsche 911 GT3 R EVO
|BRONZE
|991
|Paradine Competition
|Darren LEUNG
|James KELLETT
|TBA
|BMW M4 GT3 EVO
|BRONZE
|992
|Paradine Competition
|Christian HAHN
|Josh ROWLEDGE
|TBA
|BMW M4 GT3 EVO
|SILVER
|998
|Rowe Racing
|Ugo DE WILDE
|Tim TRAMNITZ
|Jens KLINGMANN
|BMW M4 GT3 EVO
|GOLD
|999
|GetSpeed Team PCX Racing
|Patrick CHARLAIX
|Jordan BOISSON
|Marvin KLEIN
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|BRONZE
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