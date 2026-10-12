Portimao GT World Challenge entry list: Full teams, drivers and GT3 cars confirmed for Max Verstappen test

Sam Hall
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Red Bull driver Max Verstappen pictured at the 2026 Azerbaijan Grand Prix

Red Bull driver Max Verstappen

The full entry list for this weekend’s season-ending GT World Challenge event at Portimao has been confirmed, as Max Verstappen prepares for his latest GT outing. 

Full details of Verstappen’s rivals for the weekend can be found here.

Max Verstappen rivals confirmed for Portimao GT test

All eyes will be on Portimao this weekend, with four-time F1 champion Verstappen returning to GT action after last driving his Mercedes AMG GT3 competitively at the Nürburgring 24 Hours.

On that occasion, the Dutchman appeared to be on course for a dominant victory, before a reliability issue struck in the closing hours, putting an end to his hopes of claiming silverware.

This next test may only be three hours long, but on a far smaller track and with over sixty cars to battle, it will be no less fierce.

Classes for the GT World Challenge Portimao round

Unlike at the Nurburgring, there are not multiple different classes of cars racing. Instead, there are classes based on the abilities of the combined driver partnerships. From the top category down, these are Pro, Gold, Silver, and Bronze.

Full GT World Challenge Portimao entry list

2 Boutsen VDS Morris SCHURING Dorian BOCCOLACCI Alessio PICARIELLO Porsche 911 GT3 R (992) EVO PRO
3 Mercedes – AMG Team Verstappen Racing Max VERSTAPPEN Ben BARNICOAT Chris LULHAM Mercedes-AMG GT3 EVO PRO
4 Optimum Motorsport Adam SMALLEY Freddie TOMLINSON Harry GEORGE McLaren 720S GT3 EVO GOLD
5 Optimum Motorsport Dante RAPPANGE Guilherme OLIVEIRA Mikey PORTER McLaren 720S GT3 EVO SILVER
6 GetSpeed Team Bartone Bros Anthony BARTONE Cesar GAZEAU Aurelien PANIS Mercedes-AMG GT3 EVO SILVER
7 Comtoyou Racing Mattia DRUDI Nicki THIIM Ross GUNN Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO PRO
8 Car Collection Motorsport Reinhold KRAHN Pietro ARMANNI Joel STURM Porsche 911 GT3 R (992) EVO BRONZE
9 Pure Rxcing Max HOFER Mikkel PEDERSEN Aliaksandr MALYKHIN Porsche 911 GT3 R (992) EVO SILVER
10 Boutsen VDS Alessandro GHIRETTI Robin KNUTSSON Gilles MAGNUS Porsche 911 GT3 R (992) EVO GOLD
11 Comtoyou Racing Marcelo TOMASONI Aaron MUSS TBA Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO BRONZE
12 GetSpeed Team Dubai Gabriel RINDONE Mikael GRENIER Tom KALENDER Mercedes-AMG GT3 EVO BRONZE
17 Mercedes – AMG Team GetSpeed Ralf ARON Maximilian GÖTZ Fabian SCHILLER Mercedes-AMG GT3 EVO PRO
19 Team Motopark Christian MANSELL Aaron WALKER Rui ANDRADE Mercedes-AMG GT3 EVO SILVER
20 Team Motopark Nikita MAZEPIN Dominik BAUMANN Philip ELLIS Mercedes-AMG GT3 EVO PRO
21 Comtoyou Racing Oliver SÖDERSTRÖM Sébastien BAUD Kobe PAUWELS Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO SILVER
23 Team RJN Maxwell LYNN Horatio FITZ-SIMON Ben DÖRR McLaren 720S GT3 EVO SILVER
24 Steller Motorsport Mikkel MAC Dennis LIND TBA Corvette Z06 GT3 R GOLD
25 Sainteloc Racing Ezequiel PEREZ COMPANC Etienne CHELI TBA Audi R8 LMS GT3 EVO II SILVER
30 Team WRT Ignacio MONTENEGRO Matisse LISMONT Amaury CORDEEL BMW M4 GT3 EVO SILVER
32 Team WRT Kelvin VAN DER LINDE Jordan PEPPER Charles WEERTS BMW M4 GT3 EVO PRO
34 natural elements by Walkenhorst Motorsport Jamie DAY Christian KROGNES Henrique CHAVES Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO PRO
35 Walkenhorst Motorsport Ethan ISCHER Gaspard SIMON Mateo VILLAGOMEZ Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO SILVER
41 Razoon – more than racing Marcos GOMES Alan HELLMEISTER Sebastião MALUCELLI Porsche 911 GT3 R (992) EVO BRONZE
42 Oman Racing by Century Motorsport Calan WILLIAMS Javier SAGRERA Ahmad AL HARTHY BMW M4 GT3 EVO BRONZE
44 Greystone GT Jayden KELLY Josh RATTICAN Tommy PINTOS McLaren 720S GT3 EVO SILVER
45 Rinaldi Racing Dylan MEDLER David PEREL Axcil JEFFERIES Ferrari 296 GT3 EVO SILVER
46 Team WRT Neil VERHAGEN Max HESSE Valentino ROSSI BMW M4 GT3 EVO PRO
48 Mercedes – AMG Team MANN-FILTER Lucas AUER Luca STOLZ Maro ENGEL Mercedes-AMG GT3 EVO PRO
50 AF Corse Lilou WADOUX Arthur LECLERC Albert COSTA Ferrari 296 GT3 EVO PRO
51 AF Corse Tommaso MOSCA Lorenzo FERRARI Nicola LACORTE Ferrari 296 GT3 EVO PRO
52 AF Corse Matias ZAGAZETA Jef MACHIELS Gilles STADSBADER Ferrari 296 GT3 EVO SILVER
54 Dinamic GT Tanart SATHIENTHIRAKUL Francesco SIMONAZZI Angus WHITESIDE Porsche 911 GT3 R (992) EVO SILVER
58 Garage 59 Thomas FLEMING Louis PRETTE Benjamin GOETHE McLaren 720S GT3 EVO GOLD
59 Garage 59 Joseph LOAKE Dean MACDONALD Jack HAWKSWORTH McLaren 720S GT3 EVO PRO
60 JMW Motorsport TBA TBA TBA Ferrari 296 GT3 EVO PRO
63 TGI Team by GRT Franck PERERA Maximilian PAUL Mirko BORTOLOTTI Lamborghini Temerario GT3 PRO
64 HRT Ford Racing Arjun MAINI Fabio SCHERER Thomas DROUET Ford Mustang GT3 EVO PRO
65 HRT Ford Racing Maxime OOSTEN Nicolas BAERT Eduardo COSETENG Ford Mustang GT3 EVO SILVER
66 Tresor Attempto Racing Sebastian ØGAARD Ariel LEVI Rocco MAZZOLA Audi R8 LMS GT3 EVO II SILVER
71 Selected Car Racing Frederik SCHANDORFF Malte EBDRUP Simon BIRCH Ferrari 296 GT3 EVO GOLD
74 Kessel Racing Lorenzo PATRESE Dennis MARSCHALL Dustin BLATTNER Ferrari 296 GT3 EVO BRONZE
77 KPX Motorsport Jop RAPPANGE Nigel SCHOONDERWOERD Yelmer BUURMAN BMW M4 GT3 EVO BRONZE
80 Lionspeed GP Ricardo FELLER Thomas PREINING Bastian BUUS Porsche 911 GT3 R (992) EVO PRO
84 Eastalent Racing Christopher HAASE Simon REICHER Markus WINKELHOCK Audi R8 LMS GT3 EVO II PRO
87 Winward Racing Marvin DIENST Gabriele PIANA Rinat SALIKHOV Mercedes-AMG GT3 EVO BRONZE
88 Tresor Attempto Racing Daniele DI AMATO Carrie SCHREINER Gerhard TWERASER Audi R8 LMS GT3 EVO II BRONZE
89 Lionspeed GP Alex FONTANA Bashar MARDINI Patrick KOLB Porsche 911 GT3 R (992) EVO BRONZE
91 Herberth Motorsport Ralf BOHN Huub van EIJNDHOVEN Robert RENAUER Porsche 911 GT3 R (992) EVO BRONZE
93 Ziggo Sport Tempesta Racing Peter DEMPSEY Christopher FROGGATT Eddie CHEEVER Porsche 911 GT3 R (992) EVO BRONZE
96 Rutronik Racing Patric NIEDERHAUSER Marco MAPELLI Luca ENGSTLER Lamborghini Temerario GT3 PRO
98 Rowe Racing Philipp ENG Jake DENNIS Marco WITTMANN BMW M4 GT3 EVO PRO
99 Tresor Attempto Racing Dylan PEREIRA Andrea FRASSINETI Alex AKA Audi R8 LMS GT3 EVO II GOLD
111 CSA Racing Arthur ROUGIER Simon GACHET James KELL McLaren 720S GT3 EVO GOLD
222 2Seas Motorsport Kiern JEWISS Charles DAWSON Reece BARR Mercedes-AMG GT3 EVO BRONZE
269 High Class Racing Max MORITZ Klaus BACHLER Raphael RENNHOFER Porsche 911 GT3 R (992) EVO BRONZE
555 CSA Racing Romain ANDRIOLO James HIGGINS Jean-Baptiste SIMMENAUER McLaren 720S GT3 EVO SILVER
914 Razoon – more than racing Clemens MÜHLBACHER Leo PICHLER Max MUTSCHLECHNER Porsche 911 GT3 R EVO BRONZE
991 Paradine Competition Darren LEUNG James KELLETT TBA BMW M4 GT3 EVO BRONZE
992 Paradine Competition Christian HAHN Josh ROWLEDGE TBA BMW M4 GT3 EVO SILVER
998 Rowe Racing Ugo DE WILDE Tim TRAMNITZ Jens KLINGMANN BMW M4 GT3 EVO GOLD
999 GetSpeed Team PCX Racing Patrick CHARLAIX Jordan BOISSON Marvin KLEIN Mercedes-AMG GT3 EVO BRONZE

Read next: How to watch Max Verstappen in the GT World Challenge

Max Verstappen

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